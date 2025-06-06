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Filenin Sultanları, Fransa'dan Sonra Tayland'ı da Yendi!

Filenin Sultanları, Fransa'dan Sonra Tayland'ı da Yendi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.06.2025 - 15:53

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan A Milli Voleybol Takımımız, organizasyondaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı. Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 yendi.

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Milletler Ligi'ndeki ilk iki maçta hata yapmadık

Milletler Ligi'ndeki ilk iki maçta hata yapmadık

2025 yaz sezonunu Milletler Ligi ile açan Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Fransa mücadelesinin ardından Tayland'ı da yenmeyi başardı.

Fransa'yı 3-1'le geçen ay-yıldızlı ekibimiz Tayland'a set vermedi

Fransa'yı 3-1'le geçen ay-yıldızlı ekibimiz Tayland'a set vermedi

Genç ve rotasyonlu bir kadro ile mücadele ettiğimiz karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

1. Set sonucu: 25-23

2. Set sonucu: 25-15

3. Set sonucu: 25-22

Alexia Carutasu, 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Skor dağılımımız:

  • Alexia - 19

  • Derya - 11

  • Yaprak - 10

  • Berka - 9

  • Deniz - 8

  • Dilay - 5

  • Hande - 3

Başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin karşılaşmaya dair ilk değerlendirmesi

Başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin karşılaşmaya dair ilk değerlendirmesi

'Daha fazla dinlenme imkanı bulduk rakibimize göre. Genç oyuncularımızla oynuyoruz, bu tarz maçlarda asla gevşememek lazım. Asla pes etmeyen karakterde bu tarz takımlar. Özellikle genç oyuncularımız kendilerini ne kadar geliştirecekler bu çok önemli.'

Sıradaki rakibimiz Polonya

Sıradaki rakibimiz Polonya

  • 7 Haziran Cumartesi 

  • TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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