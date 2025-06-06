Filenin Sultanları, Fransa'dan Sonra Tayland'ı da Yendi!

'Daha fazla dinlenme imkanı bulduk rakibimize göre. Genç oyuncularımızla oynuyoruz, bu tarz maçlarda asla gevşememek lazım. Asla pes etmeyen karakterde bu tarz takımlar. Özellikle genç oyuncularımız kendilerini ne kadar geliştirecekler bu çok önemli.'