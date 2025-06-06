Filenin Sultanları, Fransa'dan Sonra Tayland'ı da Yendi!
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan A Milli Voleybol Takımımız, organizasyondaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı. Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 yendi.
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Milletler Ligi'ndeki ilk iki maçta hata yapmadık
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Fransa'yı 3-1'le geçen ay-yıldızlı ekibimiz Tayland'a set vermedi
Başantrenörümüz Daniele Santarelli'nin karşılaşmaya dair ilk değerlendirmesi
Sıradaki rakibimiz Polonya
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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