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FIFA'dan Oyunun Kaderini Değiştirebilecek Hamle: Futbol Video Desteği

FIFA'dan Oyunun Kaderini Değiştirebilecek Hamle: Futbol Video Desteği

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.11.2024 - 17:50

Hakem hataları futbolun en tartışmalı konularından biri olmaya devam ediyor. VAR sistemi, oyuna adalet getirmeyi amaçlasa da yanlış kararlar hâlâ gündemi meşgul ediyor. Özellikle kritik anlarda yapılan yanlışlar, takımların kaderini etkileyebiliyor. Bu durum, futbol otoritelerini yeni çözümler aramaya yöneltti. FIFA, sorunu çözmek adına Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi planlıyor.

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FIFA, futbolun seyrini değiştirecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

FIFA, futbolun seyrini değiştirecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

L’Equipe’in haberine göre, "Futbol Video Desteği" (FVS) adı verilen bu sistem, antrenörlere belirli hakem kararlarına itiraz hakkı tanıyacak.

L’Equipe’in haberine göre, "Futbol Video Desteği" (FVS) adı verilen bu sistem, antrenörlere belirli hakem kararlarına itiraz hakkı tanıyacak.

Yüksek hassasiyetle çalışan video analiz araçlarıyla desteklenecek FVS, maç esnasında yanlış kararları engellemeyi amaçlıyor.

Yüksek hassasiyetle çalışan video analiz araçlarıyla desteklenecek FVS, maç esnasında yanlış kararları engellemeyi amaçlıyor.

Sistemle birlikte, antrenörler oyunun kaderini değiştirebilecek hatalı kararların düzeltilmesini talep edebilecek ve maçın akışına daha etkin bir şekilde müdahil olabilecekler.

Sistemle birlikte, antrenörler oyunun kaderini değiştirebilecek hatalı kararların düzeltilmesini talep edebilecek ve maçın akışına daha etkin bir şekilde müdahil olabilecekler.

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