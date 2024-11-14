FIFA'dan Oyunun Kaderini Değiştirebilecek Hamle: Futbol Video Desteği

Hakem hataları futbolun en tartışmalı konularından biri olmaya devam ediyor. VAR sistemi, oyuna adalet getirmeyi amaçlasa da yanlış kararlar hâlâ gündemi meşgul ediyor. Özellikle kritik anlarda yapılan yanlışlar, takımların kaderini etkileyebiliyor. Bu durum, futbol otoritelerini yeni çözümler aramaya yöneltti. FIFA, sorunu çözmek adına Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi planlıyor.