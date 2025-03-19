Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Hakim Karşısında!

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mert Hakan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

'O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim'