Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Hakim Karşısında!
Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Hakim Karşısında!
Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşananlar mahkemeye taşınmıştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, eski kulüp yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, hakim karşısına çıktı. (Deniz Yusufoğlu - Sabah)
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Fenerbahçe'nin RAMS Park'taki galibiyet sevincinde stadyum müdürünün boynunda kırık meydana gelmişti.
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O anlar kameralara böyle yansımıştı. 👇
Mert Hakan, hakim karşısına çıktı.
Emre Kartal, "refleks olarak ittim" dedi.
Dava mayıs ayına ertelendi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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