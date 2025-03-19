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Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Hakim Karşısında!

Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş Hakim Karşısında!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.03.2025 - 15:58

Geçtiğimiz sezon oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşananlar mahkemeye taşınmıştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, eski kulüp yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, hakim karşısına çıktı. (Deniz Yusufoğlu - Sabah)

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Fenerbahçe'nin RAMS Park'taki galibiyet sevincinde stadyum müdürünün boynunda kırık meydana gelmişti.

Fenerbahçe'nin RAMS Park'taki galibiyet sevincinde stadyum müdürünün boynunda kırık meydana gelmişti.

Süper Lig'in  2023-2024 sezonunun 37. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş, kazanan taraf 1-0'la Fenerbahçe olmuştu. Maç sonunda stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği, boynunda kırık olduğu ortaya çıkmıştı.

Savcılık, Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

İddianamede Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın 'şüpheli' sıfatıyla yer aldığı aktarılmıştı.

5 şüphelinin, 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi' suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri istenmişti.

O anlar kameralara böyle yansımıştı. 👇

Mert Hakan, hakim karşısına çıktı.

Mert Hakan, hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mert Hakan, yaşananları şu sözlerle anlattı:

'O gün maçtan anlımızın akıyla çıkmıştık. Karşı taraf her zamanki gibi yanlış algı yaptı. Ben ilk başta seyircimizi selamlamak için çıkmak istedim. İki üç kişi önüme geçip engel oldular. Bir daha içeri girip polis eşliğinde sahaya çıkıp sevincimizi yaşadık, resim çektirirken stat müdürü engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak ittim'

Emre Kartal, "refleks olarak ittim" dedi.

Emre Kartal, "refleks olarak ittim" dedi.

O dönem Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal'ın oğlu, duruşmada şunları söyledi:

'Bayrağımızla foto ğraf çekildik. Sonra sivil giyimli kişi üzerimize doğru gelerek bayrağımıza saldırdı. Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. Bize olan saldırıya karşı refleks olarak ittiğimi hatırlıyorum. Üzerinden çok zaman geçti her şeyi hatırlamıyorum'

Dava mayıs ayına ertelendi.

Dava mayıs ayına ertelendi.

Mahkeme, henüz ifadesi alınmayan sanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesi için davayı mayıs ayına erteledi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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