Fenerbahçe'ye Gol Atan Tammy Abraham'dan Beşiktaş Paylaşımı

Abraham, Beşiktaş'a 1 Temmuz 2025'te Roma'dan kiralık geldi, opsiyonun kullanılmasıyla kalıcı oyuncu oldu. Siyah-beyazlı formayla 26 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetti. Ocak ayında Aston Villa'ya transfer olduğunda yayımladığı veda mesajında, kısa süren birlikteliğin kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi; başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'a yardımları için teşekkür etti.

Taraftara seslenirken 'Kesinlikle bu beni son görüşünüz değil' diyen Abraham, mesajını 'Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma bakamam' cümlesiyle bitirdi. Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen kulüple ilgili sıcak paylaşımlarını sürdüren oyuncunun Fenerbahçe maçı sonrasındaki hikâyesi de aynı çizgide yer aldı.

Abraham için Villa'ya dönüş bir yeniden buluşma oldu. Oyuncu, 2018-19 sezonunda Chelsea'den kiralık olarak gittiği kulüpte takımın Premier Lig'e yükselmesine katkı vermişti. Beşiktaş macerası ise altı ay sürse de Türkiye'deki taraftarla kurduğu bağ, bugün hâlâ paylaşımlarına yansıyor.