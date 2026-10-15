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Fenerbahçe'ye Gol Atan Tammy Abraham'dan Beşiktaş Paylaşımı

Fenerbahçe'ye Gol Atan Tammy Abraham'dan Beşiktaş Paylaşımı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
15.10.2026 - 11:04
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa, Villa Park'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 6-0 yendi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan ev sahibi, maçın son golünü 90. dakikada Tammy Abraham'la buldu. İngiliz golcü, Ocak ayında Beşiktaş'tan 21 milyon euroluk bedelle Villa'ya dönmüş, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 13 gol atmıştı. Abraham, karşılaşmanın hemen ardından Instagram hesabında bir hikâye paylaştı ve eski takımını unutmadığını bir kez daha gösterdi. Villa bu sonuçla iki maçta topladığı puanı 6'ya çıkarırken Fenerbahçe turnuvada 1 puanda kaldı. Fenerbahçe'ye karşı gol atan Abraham'ın sosyal medyadaki bu hamlesi, maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Abraham, Fenerbahçe maçının ardından hikâyesine kartal emojisi koydu

Abraham, Fenerbahçe maçının ardından hikâyesine kartal emojisi koydu

Abraham'ın hikâyesinde kartal ve kahkaha emojileri yer aldı. Kartal, Beşiktaş'ın simgesi olduğu için paylaşım, golü Fenerbahçe'ye atan oyuncunun eski kulübüne yolladığı bir gönderme olarak okundu.

Villa'nın gecesi Johan Manzambi'nin 12. dakikadaki golüyle açıldı. Nicolas Jackson 31 ve 39. dakikalarda ağları havalandırdı, Ross Barkley ise biri penaltıdan olmak üzere 68 ve 72. dakikalarda iki gol attı. Skoru 6-0'a getiren isim Abraham oldu. Fenerbahçe bu sonuçla ilk iki maçında da kazanamadı; Aston Villa ise bir sonraki turda Viking deplasmanına gidecek.

Beşiktaş'tan ayrılsa da gönül bağı kopmadı.

Beşiktaş'tan ayrılsa da gönül bağı kopmadı.

Abraham, Beşiktaş'a 1 Temmuz 2025'te Roma'dan kiralık geldi, opsiyonun kullanılmasıyla kalıcı oyuncu oldu. Siyah-beyazlı formayla 26 maçta 13 gol ve 3 asist kaydetti. Ocak ayında Aston Villa'ya transfer olduğunda yayımladığı veda mesajında, kısa süren birlikteliğin kendisi için unutulmaz olduğunu söyledi; başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'a yardımları için teşekkür etti.

Taraftara seslenirken 'Kesinlikle bu beni son görüşünüz değil' diyen Abraham, mesajını 'Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma bakamam' cümlesiyle bitirdi. Beşiktaş'tan ayrılmasına rağmen kulüple ilgili sıcak paylaşımlarını sürdüren oyuncunun Fenerbahçe maçı sonrasındaki hikâyesi de aynı çizgide yer aldı.

Abraham için Villa'ya dönüş bir yeniden buluşma oldu. Oyuncu, 2018-19 sezonunda Chelsea'den kiralık olarak gittiği kulüpte takımın Premier Lig'e yükselmesine katkı vermişti. Beşiktaş macerası ise altı ay sürse de Türkiye'deki taraftarla kurduğu bağ, bugün hâlâ paylaşımlarına yansıyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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