Fenerbahçe'ye Gol Atan Tammy Abraham'dan Beşiktaş Paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa, Villa Park'ta ağırladığı Fenerbahçe'yi 6-0 yendi. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan ev sahibi, maçın son golünü 90. dakikada Tammy Abraham'la buldu. İngiliz golcü, Ocak ayında Beşiktaş'tan 21 milyon euroluk bedelle Villa'ya dönmüş, siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 13 gol atmıştı. Abraham, karşılaşmanın hemen ardından Instagram hesabında bir hikâye paylaştı ve eski takımını unutmadığını bir kez daha gösterdi. Villa bu sonuçla iki maçta topladığı puanı 6'ya çıkarırken Fenerbahçe turnuvada 1 puanda kaldı. Fenerbahçe'ye karşı gol atan Abraham'ın sosyal medyadaki bu hamlesi, maçın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Abraham, Fenerbahçe maçının ardından hikâyesine kartal emojisi koydu
Beşiktaş'tan ayrılsa da gönül bağı kopmadı.
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