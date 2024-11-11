Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile İlgili İspanya'dan Transfer İddiası Var

Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilen Mourinho için İspanya'dan transfer haberi geldi. Daha önce Newcastle United ile adı anılan Mourinho'nun adı bu kez eski takımıyla geçti. Real Madrid, Ancelotti ile sorunlar yaşarken ayrılık yakın görünüyor. Ancelotti'nin yerine ise adaylar belirginleşiyor. Bu adaylar arasında Mourinho'nun da olduğu iddia edildi.