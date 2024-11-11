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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile İlgili İspanya'dan Transfer İddiası Var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile İlgili İspanya'dan Transfer İddiası Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.11.2024 - 10:12

Fenerbahçe'de zaman zaman eleştirilen Mourinho için İspanya'dan transfer haberi geldi. Daha önce Newcastle United ile adı anılan Mourinho'nun adı bu kez eski takımıyla geçti. Real Madrid, Ancelotti ile sorunlar yaşarken ayrılık yakın görünüyor. Ancelotti'nin yerine ise adaylar belirginleşiyor. Bu adaylar arasında Mourinho'nun da olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'de zaman zaman tartışılan, yaptığı yorum ve eleştirilerle de ülkede gündemi belirleyen Jose Mourinho için transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

Fenerbahçe'de zaman zaman tartışılan, yaptığı yorum ve eleştirilerle de ülkede gündemi belirleyen Jose Mourinho için transfer iddiaları bitmek bilmiyor.

Daha önce Newcastle United'ın Edie Howe ile yollarını ayrıması durumunda Mourinho'nun takımın başına geçeceği iddia edilmişti.

Daha önce Newcastle United'ın Edie Howe ile yollarını ayrıması durumunda Mourinho'nun takımın başına geçeceği iddia edilmişti.

Bugünkü iddia ise İspanya'dan geldi. El Gol Digital'e göre Real Madrid'in hoca listesinin üst sıralarında Jose Mourinho var.

Bugünkü iddia ise İspanya'dan geldi. El Gol Digital'e göre Real Madrid'in hoca listesinin üst sıralarında Jose Mourinho var.

Real Madrid, Ancelotti ile yolları ayırması halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getirebileceği yazan haberde taraftarın da "istekli" olduğu iddia edildi.

Real Madrid, Ancelotti ile yolları ayırması halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getirebileceği yazan haberde taraftarın da "istekli" olduğu iddia edildi.

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