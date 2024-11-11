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Mert Hakan Yandaş, Fernando Muslera'ya Yanıt Verdi: "Melek Yüzlü Görünüyorlar"

Mert Hakan Yandaş, Fernando Muslera'ya Yanıt Verdi: "Melek Yüzlü Görünüyorlar"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.11.2024 - 09:47

Süper Lig'de gerilimsiz bir hafta sonu yaşanmıyor. Bu hafta da Muslera'nın Mourinho'ya verdiği yanıtla yeni bir tartışma yaşandı. Mourinho'nun lige dair şikayet ve eleştirilerine Muslera yanıt verdi. 'Dört ay önce gelen biri ligi kötülüyor, istemiyorsa gidebilir' diyen Muslera'ya yanıtı da Mert Hakan Yandaş verdi. Mert Hakan, Muslera'ya karşı hocasını savundu.

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Muslera, maç sonu röportajında Mourinho ile ilgili ağır ifadelerde bulunmuştu. Muslera, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" diyerek Mourinho'yu eleştirdi.

Muslera, maç sonu röportajında Mourinho ile ilgili ağır ifadelerde bulunmuştu. Muslera, "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir" diyerek Mourinho'yu eleştirdi.

Muslera'nın Mourinho'yu hedef alan açıklamalarına cevap Fenerbahçe cephesinden Mert Hakan Yandaş'tan geldi.

Muslera'nın Mourinho'yu hedef alan açıklamalarına cevap Fenerbahçe cephesinden Mert Hakan Yandaş'tan geldi.

Sivasspor maçındaki performansıyla alkış alan Mert Hakan Yandaş da Muslera gibi maç sonu röportajında konuştu.

Sivasspor maçındaki performansıyla alkış alan Mert Hakan Yandaş da Muslera gibi maç sonu röportajında konuştu.

Mourinho'yu hedef alan Muslera için "Melek yüzlü görünüyorlar" diyen Mert Hakan, "Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar" dedi.

Mourinho'yu hedef alan Muslera için "Melek yüzlü görünüyorlar" diyen Mert Hakan, "Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar" dedi.

"Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar ama her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız" diyen Mert Hakan, "Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar." açıklaması yaptı.

"Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar ama her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız" diyen Mert Hakan, "Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahcup olurlar." açıklaması yaptı.

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