Mert Hakan Yandaş, Fernando Muslera'ya Yanıt Verdi: "Melek Yüzlü Görünüyorlar"

Süper Lig'de gerilimsiz bir hafta sonu yaşanmıyor. Bu hafta da Muslera'nın Mourinho'ya verdiği yanıtla yeni bir tartışma yaşandı. Mourinho'nun lige dair şikayet ve eleştirilerine Muslera yanıt verdi. 'Dört ay önce gelen biri ligi kötülüyor, istemiyorsa gidebilir' diyen Muslera'ya yanıtı da Mert Hakan Yandaş verdi. Mert Hakan, Muslera'ya karşı hocasını savundu.