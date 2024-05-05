Fenerbahçe Spor Kulübü Kuruldu! 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Fenerbahçe Spor Kulübü Kuruldu! 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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İngiliz tahtına ikinci sırada yer alan Galler Prensi William, uzun süredir kız arkadaşı olan Catherine Middleton ile milyonlarca televizyon izleyicisine yayınlanan törende evlendi.
Alman diktatör Adolf Hitler ve eşi Eva Braun, Berlin'deki bir sığınakta intihar etti.
Mayısın ilk günü, Uluslararası Sosyalist Kongre tarafından belirlenen bir işçi bayramı olarak kutlandı.
Usame bin Ladin, Pakistan'ın Abbottabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürüldü.
Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
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Türk Silahlı Kuvvetleri kuruldu.
I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.
Kubilay Han, Moğol İmparatoru oldu.
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