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Fenerbahçe Spor Kulübü Kuruldu! 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Fenerbahçe Spor Kulübü Kuruldu! 29 Nisan - 5 Mayıs Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 09:04

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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İngiliz tahtına ikinci sırada yer alan Galler Prensi William, uzun süredir kız arkadaşı olan Catherine Middleton ile milyonlarca televizyon izleyicisine yayınlanan törende evlendi.

İngiliz tahtına ikinci sırada yer alan Galler Prensi William, uzun süredir kız arkadaşı olan Catherine Middleton ile milyonlarca televizyon izleyicisine yayınlanan törende evlendi.

29 Nisan 2011.

Alman diktatör Adolf Hitler ve eşi Eva Braun, Berlin'deki bir sığınakta intihar etti.

Alman diktatör Adolf Hitler ve eşi Eva Braun, Berlin'deki bir sığınakta intihar etti.

30 Nisan 1945.

Mayısın ilk günü, Uluslararası Sosyalist Kongre tarafından belirlenen bir işçi bayramı olarak kutlandı.

Mayısın ilk günü, Uluslararası Sosyalist Kongre tarafından belirlenen bir işçi bayramı olarak kutlandı.

1 Mayıs 1889.

Usame bin Ladin, Pakistan'ın Abbottabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürüldü.

Usame bin Ladin, Pakistan'ın Abbottabad kentinde ABD güçleri tarafından öldürüldü.

2 Mayıs 2011.

Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.

3 Mayıs 1907.

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Türk Silahlı Kuvvetleri kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri kuruldu.

3 Mayıs 1920.

I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.

I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.

4 Mayıs 1814.

Kubilay Han, Moğol İmparatoru oldu.

5 Mayıs 1260.

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