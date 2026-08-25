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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Hasretini Bitirebilmek İçin Lyon Deplasmanına Çıkıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Hasretini Bitirebilmek İçin Lyon Deplasmanına Çıkıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2026 - 12:35
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak için 1-1 biten ilk maçın rövanşında Lyon’a konuk olacak.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Lyon takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Groupama Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Sarı-lacivertli ekip, 1-1 biten ilk maçın rövanşında rakibini normal sürede yenmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına gidecek. Lyon’un da galip gelmesi halinde turu geçeceği eşleşmede beraberlikte maç uzatmalara gidecek. Maçın normal süresi ve uzatmaların da beraberlikle sonuçlanması halinde seri penaltı atışlarının ardından Şampiyonlar Ligi’ne gidecek takım belli olacak.

Fenerbahçe, Fransa ekibi Lyon ile 6 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-lacivertliler galip gelemezken Lyon sahadan 4 kez galip ayrıldı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda sarı-lacivertli ekip 5 gol atarken Fransız ekibi ise 12 gol buldu. Fenerbahçe, Lyon karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, Lyon karşısında görev yapamayacak.

Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde ise şu isimler yer alıyor: “Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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