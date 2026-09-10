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Fenerbahçe Kadıköy Videosuyla Hollywood'un Sarı Filtre Klişesine Yanıt Verdi

Fenerbahçe Kadıköy Videosuyla Hollywood'un Sarı Filtre Klişesine Yanıt Verdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 16:57
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Hollywood filmlerinde Türkiye ya da Orta Doğu geçen sahnelerin nasıl göründüğünü hepimiz biliriz: soluk sarı bir filtre, tozlu sokaklar, bunaltıcı bir sıcak hissi. Argo'dan Midnight Express'e kadar pek çok yapımda tekrarlanan bu görsel klişe, yıllardır Türkiye'de tepki topluyor.

Fenerbahçe, 18 yıl sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 'The colors of Kadıköy' başlıklı bir video paylaştı. Kadıköy'ün renklerini olduğu gibi gösteren video, sosyal medyada doğrudan bu klişeye verilmiş bir cevap olarak okundu.

Paylaşımı gündeme taşıyan tweet 637 bin görüntülenmeye ve 11 binden fazla beğeniye ulaştı.

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İşte o video:

Videoyu gündeme taşıyan paylaşım buydu.

Videoyu gündeme taşıyan paylaşım buydu.
twitter.com

Göndermenin hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünenler oldu.

Göndermenin hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünenler oldu.
twitter.com

Rakip taraftarlardan bile takdir geldi.

Rakip taraftarlardan bile takdir geldi.
twitter.com

Kimisi takdirini rekabeti bozmadan ifade etti.

Kimisi takdirini rekabeti bozmadan ifade etti.
twitter.com
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Herkes aynı fikirde değildi, abartıldığını söyleyenler de vardı.

Herkes aynı fikirde değildi, abartıldığını söyleyenler de vardı.
twitter.com

Aslında bu tepki yeni değil, uzun süredir birikiyordu.

Aslında bu tepki yeni değil, uzun süredir birikiyordu.
twitter.com

Kimileri de aynısını Avrupa'ya uygulamayı teklif etti.

Kimileri de aynısını Avrupa'ya uygulamayı teklif etti.
twitter.com

Kapatırken: Talep resmiyet kazandı.

Kapatırken: Talep resmiyet kazandı.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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