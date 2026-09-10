Fenerbahçe Kadıköy Videosuyla Hollywood'un Sarı Filtre Klişesine Yanıt Verdi
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Hollywood filmlerinde Türkiye ya da Orta Doğu geçen sahnelerin nasıl göründüğünü hepimiz biliriz: soluk sarı bir filtre, tozlu sokaklar, bunaltıcı bir sıcak hissi. Argo'dan Midnight Express'e kadar pek çok yapımda tekrarlanan bu görsel klişe, yıllardır Türkiye'de tepki topluyor.
Fenerbahçe, 18 yıl sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 'The colors of Kadıköy' başlıklı bir video paylaştı. Kadıköy'ün renklerini olduğu gibi gösteren video, sosyal medyada doğrudan bu klişeye verilmiş bir cevap olarak okundu.
Paylaşımı gündeme taşıyan tweet 637 bin görüntülenmeye ve 11 binden fazla beğeniye ulaştı.
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Videoyu gündeme taşıyan paylaşım buydu.
Göndermenin hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünenler oldu.
Rakip taraftarlardan bile takdir geldi.
Kimisi takdirini rekabeti bozmadan ifade etti.
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Herkes aynı fikirde değildi, abartıldığını söyleyenler de vardı.
Aslında bu tepki yeni değil, uzun süredir birikiyordu.
Kimileri de aynısını Avrupa'ya uygulamayı teklif etti.
Kapatırken: Talep resmiyet kazandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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