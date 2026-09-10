Fenerbahçe Kadıköy Videosuyla Hollywood'un Sarı Filtre Klişesine Yanıt Verdi

Hollywood filmlerinde Türkiye ya da Orta Doğu geçen sahnelerin nasıl göründüğünü hepimiz biliriz: soluk sarı bir filtre, tozlu sokaklar, bunaltıcı bir sıcak hissi. Argo'dan Midnight Express'e kadar pek çok yapımda tekrarlanan bu görsel klişe, yıllardır Türkiye'de tepki topluyor.

Fenerbahçe, 18 yıl sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 'The colors of Kadıköy' başlıklı bir video paylaştı. Kadıköy'ün renklerini olduğu gibi gösteren video, sosyal medyada doğrudan bu klişeye verilmiş bir cevap olarak okundu.

Paylaşımı gündeme taşıyan tweet 637 bin görüntülenmeye ve 11 binden fazla beğeniye ulaştı.