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Fenerbahçe - Roma Maçı Ne Zaman? Şampiyonlar Ligi Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Roma Maçı Ne Zaman? Şampiyonlar Ligi Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
08.09.2026 - 16:19
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Roma’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki Avrupa macerasını yakından takip eden taraftarlar da karşılaşmanın ayrıntılarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifresiz izlenebilecek mi, hangi statta oynanacak? İşte tüm detaylar…

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Fenerbahçe Roma Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe Roma Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında Roma’yı ağırlayacak. Karşılaşma 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. 

Fenerbahçe Roma Maçı Saat Kaçta?

Fenerbahçe-Roma karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.

Fenerbahçe Roma Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe Roma Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe’nin resmi sitesindeki güncel maç bilgisinde karşılaşmanın TRT ekranlarında seyirciyle buluşacağı belirtiliyor. TRT 1 ve tabii’den maça erişim sağlayabilirsiniz.

TRT 1 canlı yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Roma Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe Roma Maçı Nerede Oynanacak?

Mücadele Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Sarı-lacivertliler böylece Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kendi sahasında başlayacak. ⁠

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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