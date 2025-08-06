onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Şifreli mi?

Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Şifreli mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.08.2025 - 19:29

Fenerbahçe, 6 Ağustos akşamı Şampiyonlar Ligi hedefindeki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Feyenoord'un konuğu olacak. Deplasmanda oynanacak olan bu ilk mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 

Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı şifresiz mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı 6 Ağustos saat 22.00'de başlayacak. Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg tarafından yönetilecek. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği maç, De Kuip Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Sarı-lacivertli takımın taraftarları bu maçı S Sport Plus ekranlarından takip edebilecek. 

S Sport Plus Şifreli mi, Ücretli mi?

S Sport Plus uydu ve televizyonda yoktur. S Sport Plus, dijital platformda şifreli olarak hizmet verir.

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Şifreli mi?

Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Şifreli mi?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı şifrelidir. S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak olan bu maçı izlemek için S Sport Plus'a üye olup aylık veya yıllık paket almanız gereklidir.

Fenerbahçe - Feyenoord Maç Kadrosu

Fenerbahçe - Feyenoord Maç Kadrosu

Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasına az bir zaman kala temsilcimizin ilk 11'i de belli oldu. Buna göre Fenerbahçe maçının kadrosu aşağıdaki gibidir:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın