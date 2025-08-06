Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Şifreli mi?
Fenerbahçe, 6 Ağustos akşamı Şampiyonlar Ligi hedefindeki ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Feyenoord'un konuğu olacak. Deplasmanda oynanacak olan bu ilk mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.
Peki, Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı şifresiz mi?
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Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Hangi Kanalda?
Fenerbahçe - Feyenoord Maçı Şifreli mi?
Fenerbahçe - Feyenoord Maç Kadrosu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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