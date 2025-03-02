Fenerbahçe Golleri Attı, Okan Buruk'a Göndermeyi Unutmadı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin iştahını kabartan bu durum sahaya da yansıdı. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ancak sosyal medya ilk goldeki sevinci konuştu. Fenerbahçeli futbolcular ilk golün ardından rakiplerinin teknik direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı. Resmi hesap da bu durumu es geçmedi.