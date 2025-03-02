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Fenerbahçe Golleri Attı, Okan Buruk'a Göndermeyi Unutmadı

Fenerbahçe Golleri Attı, Okan Buruk'a Göndermeyi Unutmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.03.2025 - 21:28

Galatasaray, Kasımpaşa maçında 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin iştahını kabartan bu durum sahaya da yansıdı. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ancak sosyal medya ilk goldeki sevinci konuştu. Fenerbahçeli futbolcular ilk golün ardından rakiplerinin teknik direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı. Resmi hesap da bu durumu es geçmedi.

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Kasımapaşa'nın Galatasaray'dan puan alması Fenerbahçe'ye moral oldu.

Kasımapaşa'nın Galatasaray'dan puan alması Fenerbahçe'ye moral oldu.

Fenerbahçe bu moralle çıktığı maçta ilk devreyi 3-0 önde kapattı. Sarı lacivertli futbolcular ilk golde Okan Buruk'a olay bir gönderme yaptı.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Okan Buruk'un bu fotoğrafına Fenerbahçeli futbolculardan yanıt geldi.

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Okan Buruk'un bu fotoğrafına Fenerbahçeli futbolculardan yanıt geldi.

Buruk'un hakemlere zaman geçiren oyuncuları şikayet etmesini ti'ye alan Fenerbahçeli futbolcular ilk gollerini bu harekete gönderme yaparak kutladı.

Mert Müldür ve Sebastian Szymanski tribünlere koşarak saat hareketi yaparak golü kutladılar.

Mert Müldür ve Sebastian Szymanski tribünlere koşarak saat hareketi yaparak golü kutladılar.

0-0 ilerleyen maçta ilk golü atan Mert Müldür, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a gönderme yaparak saat işareti yaptı. Bu harekete anında Szymanski de katıldı.

Fenerbahçe resmi hesabı da "Tik tak" göndermesi ile gol sevincini paylaştı.

Fenerbahçe resmi hesabı da "Tik tak" göndermesi ile gol sevincini paylaştı.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ipimle kuşağım

biraz da zıplasalardı :) aa dur o zaman ırkçı derler

Osman Elmallı

😝😛😃😜😀🤪🤤😆😄😁😂😋😅😝😝

Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮