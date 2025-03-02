Fenerbahçe Golleri Attı, Okan Buruk'a Göndermeyi Unutmadı
Fenerbahçe Golleri Attı, Okan Buruk'a Göndermeyi Unutmadı
Galatasaray, Kasımpaşa maçında 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin iştahını kabartan bu durum sahaya da yansıdı. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ancak sosyal medya ilk goldeki sevinci konuştu. Fenerbahçeli futbolcular ilk golün ardından rakiplerinin teknik direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptı. Resmi hesap da bu durumu es geçmedi.
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Kasımapaşa'nın Galatasaray'dan puan alması Fenerbahçe'ye moral oldu.
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Sosyal medyada sıkça gündeme gelen Okan Buruk'un bu fotoğrafına Fenerbahçeli futbolculardan yanıt geldi.
Mert Müldür ve Sebastian Szymanski tribünlere koşarak saat hareketi yaparak golü kutladılar.
Fenerbahçe resmi hesabı da "Tik tak" göndermesi ile gol sevincini paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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biraz da zıplasalardı :) aa dur o zaman ırkçı derler
😝😛😃😜😀🤪🤤😆😄😁😂😋😅😝😝
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