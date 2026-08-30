Fenerbahçe Deplasmanda Samsunspor'u Her İki Yarıda Bulduğu Gollerle 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, 3. dakikada Muric’in golüyle öne geçti. Oğuz Aydın’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5. dakikada Greenwood’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk’tan dönen topu Muric tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Samsunspor 27. dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sekongo ile gol fırsatı yakaladı. Sekongo’nun sert vuruşunda top üstten auta gitti. Fenerbahçe ise 33. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Brown’un ortasında iyi yükselen Muric’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.