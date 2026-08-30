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Fenerbahçe Deplasmanda Samsunspor'u Her İki Yarıda Bulduğu Gollerle 2-0 Yendi

Fenerbahçe Deplasmanda Samsunspor'u Her İki Yarıda Bulduğu Gollerle 2-0 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 23:35
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u Muric ve Oğuz Aydın’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.

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İlk yarıda Vedat'ın golü vardı.

İlk yarıda Vedat'ın golü vardı.

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, 3. dakikada Muric’in golüyle öne geçti. Oğuz Aydın’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5. dakikada Greenwood’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın’ın sert şutunda kaleci Okan Kocuk’tan dönen topu Muric tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Samsunspor 27. dakikada Emre Kılınç’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sekongo ile gol fırsatı yakaladı. Sekongo’nun sert vuruşunda top üstten auta gitti. Fenerbahçe ise 33. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Brown’un ortasında iyi yükselen Muric’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda Oğuz Aydın yine sahneye çıktı.

İkinci yarıda Oğuz Aydın yine sahneye çıktı.

Fenerbahçe, ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkardı. 49. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0’a taşıdı. 55. dakikada Guendouzi’nin ortasında Muric’in kafa vuruşunda kaleye yönelen topu Okan Kocuk son anda kornere çeldi. Samsunspor 73. dakikada Sekengo ile gol arasa da yerden yapılan vuruşta top yandan auta çıktı. 90. dakikada Lukaku’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bartuğ Elmaz’ın sert şutunda ise meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Fenerbahçe, Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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