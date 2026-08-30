Fenerbahçe Deplasmanda Samsunspor'u Her İki Yarıda Bulduğu Gollerle 2-0 Yendi
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u Muric ve Oğuz Aydın’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak ligde yoluna kayıpsız devam etti.
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İlk yarıda Vedat'ın golü vardı.
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İkinci yarıda Oğuz Aydın yine sahneye çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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