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Fenerbahçe'de Seçime Az Bir Süre Kala Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un Yönetim Kurulu Listesine Eleştiri!

Fenerbahçe'de Seçime Az Bir Süre Kala Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un Yönetim Kurulu Listesine Eleştiri!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
03.06.2024 - 13:37

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürürken sandıktaki rakibi Ali Koç'un yönetim kurulu listesini eleştirdi. Yıldırım, 'FETÖ'ye yakın insanlar' açıklamasında bulundu.

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Fenerbahçe'nin 8-9 Haziran’da yapacağı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde iki başkan adayı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında gerilim artıyor.

Fenerbahçe'nin 8-9 Haziran’da yapacağı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde iki başkan adayı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında gerilim artıyor.

Ali Koç, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirip seçim öncesinde tüm dikkatleri üzerine çekerken Aziz Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi.

Ali Koç, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirip seçim öncesinde tüm dikkatleri üzerine çekerken Aziz Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi.

Yıldırım, "Ali Koç'un yeni yönetim listesinde devlete yakın insanlar, FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Oktar'a yakın insanlar var." dedi.

Yıldırım, "Ali Koç'un yeni yönetim listesinde devlete yakın insanlar, FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Oktar'a yakın insanlar var." dedi.

Yıldırım'ın açıklaması 👇

Peki Ali Koç'un yeni yönetiminde kimler var?

Peki Ali Koç'un yeni yönetiminde kimler var?

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

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