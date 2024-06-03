Fenerbahçe'de Seçime Az Bir Süre Kala Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un Yönetim Kurulu Listesine Eleştiri!
Fenerbahçe'de Seçime Az Bir Süre Kala Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un Yönetim Kurulu Listesine Eleştiri!
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürürken sandıktaki rakibi Ali Koç'un yönetim kurulu listesini eleştirdi. Yıldırım, 'FETÖ'ye yakın insanlar' açıklamasında bulundu.
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Fenerbahçe'nin 8-9 Haziran’da yapacağı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde iki başkan adayı, Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında gerilim artıyor.
Ali Koç, teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirip seçim öncesinde tüm dikkatleri üzerine çekerken Aziz Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi.
Yıldırım, "Ali Koç'un yeni yönetim listesinde devlete yakın insanlar, FETÖ'ye yakın insanlar, Adnan Oktar'a yakın insanlar var." dedi.
Yıldırım'ın açıklaması 👇
Peki Ali Koç'un yeni yönetiminde kimler var?
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