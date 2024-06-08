Fenerbahçe’de Gergin Kongre: Oyuncu Sarp Akkaya Kongre Üyesi Tartıştı
Fenerbahçe’de Gergin Kongre: Oyuncu Sarp Akkaya Kongre Üyesi Tartıştı
Fenerbahçe’nin kongre üyesi de olan oyuncu Sarp Akkaya, bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım destekçisi bir üye ile tartışma yaşadı.
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Fenerbahçe’de Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın yarıştığı kongre gergin ortamda yapılıyor.
Aziz Yıldırım, kongrenin yapıldığı stadyumu terk etmişti.
Seçimde Ali Koç’u destekleyen ve kongre üyesi olan oyuncu Sarp Akkaya, Aziz Yıldırım destekçileriyle tartışma yaşadı.
Sarp Akkaya’nın, Aziz Yıldırım’a küfür ettiği iddia edildi ancak Akkaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda iddiayı yalanadı.
İşte yaşanan tartışmanın görüntüleri 👇
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