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Fenerbahçe’de Gergin Kongre: Oyuncu Sarp Akkaya Kongre Üyesi Tartıştı

Fenerbahçe’de Gergin Kongre: Oyuncu Sarp Akkaya Kongre Üyesi Tartıştı

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 14:56

Fenerbahçe’nin kongre üyesi de olan oyuncu Sarp Akkaya, bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım destekçisi bir üye ile tartışma yaşadı.

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Fenerbahçe’de Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın yarıştığı kongre gergin ortamda yapılıyor.

Fenerbahçe’de Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın yarıştığı kongre gergin ortamda yapılıyor.

Aziz Yıldırım, kongrenin yapıldığı stadyumu terk etmişti.

Aziz Yıldırım, kongrenin yapıldığı stadyumu terk etmişti.

Seçimde Ali Koç’u destekleyen ve kongre üyesi olan oyuncu Sarp Akkaya, Aziz Yıldırım destekçileriyle tartışma yaşadı.

Seçimde Ali Koç’u destekleyen ve kongre üyesi olan oyuncu Sarp Akkaya, Aziz Yıldırım destekçileriyle tartışma yaşadı.

Sarp Akkaya’nın, Aziz Yıldırım’a küfür ettiği iddia edildi ancak Akkaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda iddiayı yalanadı.

Sarp Akkaya’nın, Aziz Yıldırım’a küfür ettiği iddia edildi ancak Akkaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda iddiayı yalanadı.
twitter.com

İşte yaşanan tartışmanın görüntüleri 👇

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