Aziz Yıldırım ile Ali Koç Arasında Ne Yaşandı? “Gerekirse Kavga Edelim”
Aziz Yıldırım ile Ali Koç Arasında Ne Yaşandı? “Gerekirse Kavga Edelim”
Fenerbahçe’de yeniden başkanlığı aday olan Aziz Yıldırım, başkanlık kurulu oluşturulurken usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kürsüye izinsiz çıkmış ve tepki göstererek kongreyi terk etmişti. Aziz Yıldırım, kürsüde Ali Koç ile arasında geçen konuşmayı anlattı ve yarın yeniden kongreye giderek oyunu kullanacağını, seçim sonuçlanana kadar stadyumda kalacağını söyledi.
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Fenerbahçe, gergin bir atmosferde geçen seçimle yeni başkanını belirlemeye çalışıyor.
Sabah saatlerinde kongrenin yapıldığı stadyuma gelen başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Vefa Küçük’ün seçim başkanı seçilmesine tepki göstererek stadyumu terk etmişti.
Aziz Yıldırım, yaptığı basın toplantısında diğer aday Ali Koç ile arasında geçenleri anlattı.
"Bizim derdimiz seçim kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Divan oylaması yapıyorlar, oy birliğiyle kabul edildi diyorlar. Ben reddettim onu, nasıl oy birliğiyle kabul edildi?"
"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmıştı. Ali beye yöneldim, elini sıktım. Divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını ifade ettim, 'Böyle giderse kavga çıkacak' dedim. Ali bey de 'Gerekirse kavga edelim' dedi."
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Aziz Yıldırım, Ali Koç’un “kavga edelim” sözüne gülerek cevap verdiğini de sözlerine ekledi.
"Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."
“Adaylıktan çekilmeyeceğim. Sabah kaçta başlıyorsa o saatte orada olacağım. Çekilmek falan yok
Aziz Yıldırım, yaptığı basın toplantısında Ali Koç için “Maalesef okulda sürekli dayak yiyip, eve gelince her şeyi kırıp döken, şımarık bir çocuk gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.
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