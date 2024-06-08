Aziz Yıldırım ile Ali Koç Arasında Ne Yaşandı? “Gerekirse Kavga Edelim”

Fenerbahçe’de yeniden başkanlığı aday olan Aziz Yıldırım, başkanlık kurulu oluşturulurken usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle kürsüye izinsiz çıkmış ve tepki göstererek kongreyi terk etmişti. Aziz Yıldırım, kürsüde Ali Koç ile arasında geçen konuşmayı anlattı ve yarın yeniden kongreye giderek oyunu kullanacağını, seçim sonuçlanana kadar stadyumda kalacağını söyledi.