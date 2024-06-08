Fenerbahçe’de Başkanlık Seçimi: Aziz Yıldırım Kongreyi Terk Etti

Fenerbahçe’de yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım, bugün düzenlenen başkanlık seçimi için geldiği Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nu terk etti. Yıldırım, seçimin demokratik olmadığını ifade etti ve yarın oy kullanmaya geleceğini söyledi.