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Fenerbahçe’de Başkanlık Seçimi: Aziz Yıldırım Kongreyi Terk Etti

Fenerbahçe’de Başkanlık Seçimi: Aziz Yıldırım Kongreyi Terk Etti

Aziz Yıldırım Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.06.2024 - 11:26 Son Güncelleme: 08.06.2024 - 11:36

Fenerbahçe’de yeniden başkan adayı olan Aziz Yıldırım, bugün düzenlenen başkanlık seçimi için geldiği Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nu terk etti. Yıldırım, seçimin demokratik olmadığını ifade etti ve yarın oy kullanmaya geleceğini söyledi.

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Fenerbahçe’de bu hafta sonu başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Ali Koç ile selefi Aziz Yıldırım yeniden başkan olmak için karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe’de bu hafta sonu başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor. Mevcut başkan Ali Koç ile selefi Aziz Yıldırım yeniden başkan olmak için karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetiminde yer alan Erol Bilecik’in kürsüde Fenerbahçe’nin borçlarını açıklarken tepki gösterdi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetiminde yer alan Erol Bilecik’in kürsüde Fenerbahçe’nin borçlarını açıklarken tepki gösterdi.

Kürsüye yürüyen Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç ile tokalaştı ve konuşmayı yarıda kesti.

Kürsüye yürüyen Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç ile tokalaştı ve konuşmayı yarıda kesti.

Aziz Yıldırım, sonrasında yanındaki arkadaşlarıyla birlikte kongreyi terk etti.

Aziz Yıldırım, sonrasında yanındaki arkadaşlarıyla birlikte kongreyi terk etti.

Sports Digitale muhabiri Selin Kocatürk'ün paylaştığı Aziz Yıldırım'ın kürüsüye çıkış görüntüleri 👇

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Aziz Yıldırım kongreyi terk ettiği anlar 👇

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