article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Beko Uzatmaya Taşıdığı Maç Sonunda Final Four Bileti Aldı

Fenerbahçe Beko Uzatmaya Taşıdığı Maç Sonunda Final Four Bileti Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.05.2026 - 22:56

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, kritik mücadelede Zalgiris Kaunas’ı 94-90 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve üst üste üçüncü kez Final Four bileti aldı. Sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun en büyük sahnesinde bir kez daha yer almayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe maçı uzatmaya taşımayı başardı.

Fenerbahçe maçı uzatmaya taşımayı başardı.

Fenerbahçe Beko, Zalgirio Arena’da oynanan play-off serisinin dördüncü maçına etkili başladı. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 25-20 önde tamamlarken, soyunma odasına da 47-42’lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Zalgiris Kaunas, üçüncü çeyrekte skoru lehine çevirerek son periyoda 62-61 önde girdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi ise 80-80 eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatma bölümüne taşındı.

Yunanistan'daki Final Four için bilet uzatmada geldi.

Yunanistan'daki Final Four için bilet uzatmada geldi.

Uzatma bölümünde kontrolü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, 90-83’lük üstünlüğü yakaladıktan sonra parkeden 94-90 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, tarihinde 8. kez EuroLeague Final Four’una yükselme başarısı gösterdi.

Dörtlü Final organizasyonu, Panathinaikos’un ev sahipliği yapacağı Telekom Center’da 22-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın