Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in Açıklamalarıyla İlgili Zorunlu Açıklama Yayınladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, dikkat çeken açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Saint-Maximin, kulüpteyken maruz kaldığını iddia ettiği “ neredeyse doping kategorisinde” bir tedaviyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Fransız futbolcunun sözlerine kulüpten yanıt geldi.
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Açıklaması şok yarattı.
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Fenerbahçe açıklama yayınladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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