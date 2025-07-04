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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in Açıklamalarıyla İlgili Zorunlu Açıklama Yayınladı

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in Açıklamalarıyla İlgili Zorunlu Açıklama Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2025 - 00:02

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin, dikkat çeken açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Saint-Maximin, kulüpteyken maruz kaldığını iddia ettiği “ neredeyse doping kategorisinde” bir tedaviyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Fransız futbolcunun sözlerine kulüpten yanıt geldi.

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Açıklaması şok yarattı.

Açıklaması şok yarattı.

Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar bu geceye damga vurdu. Fransız oyuncu, “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki.. Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.” demişti.

Açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz:

Fenerbahçe açıklama yayınladı.

Fenerbahçe açıklama yayınladı.

Fransız oyuncunun sözlerinin ardından Fenerbahçe'den de kamuoyuna açıklama geldi. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

'2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.

Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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