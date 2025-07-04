Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in Açıklamalarıyla İlgili Zorunlu Açıklama Yayınladı

Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamalar bu geceye damga vurdu. Fransız oyuncu, “Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki.. Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.” demişti.