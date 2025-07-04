UEFA, Beşiktaş'a Finansal Fair Play Kıstasları Gereği Para Cezası Verdi
UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kriterlerine uymayan kulüplere yönelik yaptırımlarını sürdürüyor. Kurallara uymayan takımlara para, puan silme veya organizasyonlardan men cezaları uygulanabiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş da FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA’dan ceza aldı.
Para cezası alan siyah-beyazlı kulübün detaylı açıklama yapması bekleniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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