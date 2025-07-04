onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
UEFA, Beşiktaş'a Finansal Fair Play Kıstasları Gereği Para Cezası Verdi

UEFA, Beşiktaş'a Finansal Fair Play Kıstasları Gereği Para Cezası Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 18:36

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kriterlerine uymayan kulüplere yönelik yaptırımlarını sürdürüyor. Kurallara uymayan takımlara para, puan silme veya organizasyonlardan men cezaları uygulanabiliyor. Bu kapsamda Beşiktaş da FFP kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA’dan ceza aldı. 

Para cezası alan siyah-beyazlı kulübün detaylı açıklama yapması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UEFA'dan Türkiye'ye yine ceza...

UEFA'dan Türkiye'ye yine ceza...

Finansal Fair Play kıstasları sebebiyle takımları yakın takibe alan UEFA, bu sezon da Türk takımlarını boş geçmedi. Transfer yasaklarının artık haber değeri bile olmadığı ortamda bu kez Beşiktaş'a para cezası geldi.

Hasan Arat dönemi işlemler ceza getirdi.

Hasan Arat dönemi işlemler ceza getirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;

- “Şirketimizin UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri kapsamında UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın gerçekleştirmiş olduğu inceleme sonucunda 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği tespit edilmiştir.

Bu ihlal sonucunda UEFA tarafından şirketimize 900.000 Avro idari para cezası verilmiştir. Karara ilişkin olarak hukuki temyiz süreci UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organının Temyiz Dairesi'nde devam etmektedir.

Hukuki süreç tamamlandığında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın