Fikstürde "6 Numaralı Topu Çeken Yanar" Dendi, O Topu Beşiktaş Çekti
Süper Lig için fikstür bugün çekilde. Fikstürde taraftarların bekledikleri derbiler ve lig maratonu içindeki diğer maçların oynanacağı haftalar belli oldu.
Ancak fikstür çekimi öncesi gündeme gelen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekeceği söylenen toplardan biri olan 6 numaralı top tartışma yarattı. Bu topu Beşiktaş'ın çekmesiyle eleştiriler ve tepkiler de sosyal medyada dikkat çekti.
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Fenerbahçe'den Hulusi Belgü konuyu gündeme getirdi.
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Avrupa dönüşü dengesizlik görülüyor.
Beşiktaş çekti.
İşte o tepkilerden bazıları ⬇️
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Konuya farklı şekilde bakanlar da vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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