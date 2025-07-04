Fikstürde "6 Numaralı Topu Çeken Yanar" Dendi, O Topu Beşiktaş Çekti

Süper Lig için fikstür bugün çekilde. Fikstürde taraftarların bekledikleri derbiler ve lig maratonu içindeki diğer maçların oynanacağı haftalar belli oldu.

Ancak fikstür çekimi öncesi gündeme gelen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekeceği söylenen toplardan biri olan 6 numaralı top tartışma yarattı. Bu topu Beşiktaş'ın çekmesiyle eleştiriler ve tepkiler de sosyal medyada dikkat çekti.