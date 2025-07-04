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Fikstürde "6 Numaralı Topu Çeken Yanar" Dendi, O Topu Beşiktaş Çekti

Fikstürde "6 Numaralı Topu Çeken Yanar" Dendi, O Topu Beşiktaş Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 18:13

Süper Lig için fikstür bugün çekilde. Fikstürde taraftarların bekledikleri derbiler ve lig maratonu içindeki diğer maçların oynanacağı haftalar belli oldu. 

Ancak fikstür çekimi öncesi gündeme gelen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekeceği söylenen toplardan biri olan 6 numaralı top tartışma yarattı. Bu topu Beşiktaş'ın çekmesiyle eleştiriler ve tepkiler de sosyal medyada dikkat çekti.

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Fenerbahçe'den Hulusi Belgü konuyu gündeme getirdi.

Fenerbahçe'den Hulusi Belgü konuyu gündeme getirdi.

Fikstür öncesi 6, 13 ve 14 numaralı topları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çekeceği duyuruldu. 

Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, fikstür çekimi öncesi dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Belgü, '6 numaralı topu çeken yandı! 7 defa Avrupa kupaları sonrası deplasmana gidecek. Diğerleri sadece 3-4 kez gidecek. Bu haksız rekabet' ifadelerini kullandı.

Avrupa dönüşü dengesizlik görülüyor.

Avrupa dönüşü dengesizlik görülüyor.

6 numaralı topu çekecek takım Avrupa dönüşü 6 kez deplasmana gidecekken diğer 13 ve 14 numaralı topu çekecek takımlar 4 kez dönüşte deplasmana gidecekleri.

Beşiktaş çekti.

Beşiktaş çekti.

Fikstür çekiminde üç takımın temsilcilerinin bir araya geldiği kura çekiminde 6 numaralı topu Beşiktaş çekti. Beşiktaş geçtiğimiz yıl da her Avrupa dönüşü deplasmana gitmesiyle gündeme gelmiş ve taraftarının tepkisini çekmişti. 

Bu sezon da aynı senaryonun tekrar yaşanması taraftarı sosyal medyada adeta isyan ettirdi.

İşte o tepkilerden bazıları ⬇️

İşte o tepkilerden bazıları ⬇️
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Konuya farklı şekilde bakanlar da vardı.

Konuya farklı şekilde bakanlar da vardı.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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