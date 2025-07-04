Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Orkun Kökçü'nün Peşinde; Onun Hayali ise İçlerinden Biri
Portekiz basınına göre, Benfica’da forma giyen Orkun Kökçü, teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmaya çok yakın. Milli futbolcunun Benfica macerasının kısa sürede sona ermesi beklenirken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer için devrede olduğu iddia edildi. Üç büyük kulüp, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş'ın resmi temasta da bulunduğu iddia ediliyor.
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Oyundan alındı, kriz çıktı.
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Her an ayrılabilir.
Üç kulüp de peşinde onun hayali tek...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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