Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Orkun Kökçü'nün Peşinde; Onun Hayali ise İçlerinden Biri

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takibe aldığı Orkun için Beşiktaş resmi girişimde de bulundu. Bununla birlikte Benfica'nın yüksek bir bonservis beklediği Orkun'un ise taraftarı olduğu takım herkes tarafından biliniyor.

Orkun, daha önce bir röportajında 'Profesyoneliz ama Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak benim için hayal gibi bir şey.' demişti.

Bu nedenle Orkun'un Beşiktaş'a bir adım daha yakın olduğu düşünülüyor.