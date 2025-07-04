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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Orkun Kökçü'nün Peşinde; Onun Hayali ise İçlerinden Biri

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Orkun Kökçü'nün Peşinde; Onun Hayali ise İçlerinden Biri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 17:34

Portekiz basınına göre, Benfica’da forma giyen Orkun Kökçü, teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmaya çok yakın. Milli futbolcunun Benfica macerasının kısa sürede sona ermesi beklenirken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer için devrede olduğu iddia edildi. Üç büyük kulüp, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş'ın resmi temasta da bulunduğu iddia ediliyor.

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Oyundan alındı, kriz çıktı.

Oyundan alındı, kriz çıktı.

Orkun Kökçü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında oyundan alınmasına sinirlenerek hocası Lage ile tartışmaya girdi. Lage'nin tartışmayı büyüterek atılan golden sonra Orkun'a dönerek tartışmayı büyütmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Her an ayrılabilir.

Her an ayrılabilir.

Portekiz basınındaki iddialara göre karşılıklı iyi niyet açıklamaları gelse de sorun çözülmüş değil ve Orkun ayrılmak istiyor. Bunun için de özellikle Süper Lig'den bu krizi fırsata çevirmeye çalışan üç dev kulüp orkun'u takibe aldı.

Üç kulüp de peşinde onun hayali tek...

Üç kulüp de peşinde onun hayali tek...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın takibe aldığı Orkun için Beşiktaş resmi girişimde de bulundu. Bununla birlikte Benfica'nın yüksek bir bonservis beklediği Orkun'un ise taraftarı olduğu takım herkes tarafından biliniyor. 

Orkun, daha önce bir röportajında 'Profesyoneliz ama Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak benim için hayal gibi bir şey.' demişti. 

Bu nedenle Orkun'un Beşiktaş'a bir adım daha yakın olduğu düşünülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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