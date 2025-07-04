Filistinli Futbolcu Muhannad al-Lili, İsrail’in Bombalı Saldırısında Hayatını Kaybetti
Filistinli futbolcu Muhannad al-Lili, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Muhannad al-Lili, Filistin Futbol Federasyonu, el‑Lili’nin Gazze'de devam eden İsrail saldırıları sırasında kaybedilen 265'inci futbolcu olduğunu açıkladı. Spor gazetecisi Leyla Hameed ise ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu, 430’un üzerinde futbolcunun hayatını kaybettiğini belirtti.
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İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken bir futbolcu daha hayatını kaybetti.
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El‑Lili, Khadamat al‑Maghazi takımında forma giyiyordu. Kulübün altyapısından yetişmiş, 2016–17’de takımın Filistin Premier Ligi’ne yükselmesine katkı sağlamıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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