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Filistinli Futbolcu Muhannad al-Lili, İsrail’in Bombalı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Filistinli Futbolcu Muhannad al-Lili, İsrail’in Bombalı Saldırısında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 13:04

Filistinli futbolcu Muhannad al-Lili, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Muhannad al-Lili, Filistin Futbol Federasyonu, el‑Lili’nin Gazze'de devam eden İsrail saldırıları sırasında kaybedilen 265'inci futbolcu olduğunu açıkladı. Spor gazetecisi Leyla Hameed ise ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu, 430’un üzerinde futbolcunun hayatını kaybettiğini belirtti.

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İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken bir futbolcu daha hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken bir futbolcu daha hayatını kaybetti.

Gazze’nin merkezinde yer alan Maghazi mülteci kampından profesyonel futbolcu Muhannad el‑Lili, geçen hafta ailesinin evine düzenlenen İsrail hava saldırısında aldığı yaralar sonucu 30 yaşında hayatını kaybetti.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) ile Middle East Eye’e göre, İsrail tarafından gönderilen bir drone, el‑Lili’nin evinin üçüncü katındaki yatağına füze ateşledi. Muhannad el‑Lili, şiddetli kafa travması ve iç kanama geçirdi; kritik durumda birkaç gün direndikten sonra yaşamını yitirdi.

El‑Lili, Khadamat al‑Maghazi takımında forma giyiyordu. Kulübün altyapısından yetişmiş, 2016–17’de takımın Filistin Premier Ligi’ne yükselmesine katkı sağlamıştı.

El‑Lili, Khadamat al‑Maghazi takımında forma giyiyordu. Kulübün altyapısından yetişmiş, 2016–17’de takımın Filistin Premier Ligi’ne yükselmesine katkı sağlamıştı.

PFA, el‑Lili’nin Gazze'de devam eden İsrail saldırıları sırasında kaybedilen 265'inci futbolcu olduğunu açıkladı. Spor gazetecisi Leyla Hameed ise ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu, 430’un üzerinde futbolcunun hayatını kaybettiğini belirtti. 

El‑Lili'nin Norveç’te bulunan eşi, çatışmalar yoğunlaşmadan önce Gazze’yi terk etmişti. Savaştan sonra doğan bebeklerini el‑Lili hiç göremedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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