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Futbolda Yeni Sezon Takvimi Netleşti: Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu

Futbolda Yeni Sezon Takvimi Netleşti: Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.07.2025 - 15:29

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ile tamamlanan 2024-2025 sezonunun ardından Ağustos ayında yeniden başlayacak olan Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki Tesisleri'nde yapıldı.

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Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı, derbi haftaları belli oldu.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı, derbi haftaları belli oldu.

5. hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor

8. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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