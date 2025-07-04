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İddiaya Göre Fenerbahçe İçinde Uğurcan Çakır'ı 3 Temmuz'da Duyurma Sözleri Transferi İptal Ettirdi

İddiaya Göre Fenerbahçe İçinde Uğurcan Çakır'ı 3 Temmuz'da Duyurma Sözleri Transferi İptal Ettirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 20:10

Fenerbahçe'nin milli kaleci Uğurcan Çakır için yaptığı transfer hamlesi son anda iptal oldu. Taraflar anlaşma aşamasına gelirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklama sürecin seyrini değiştirdi. Doğan’ın sözlerinin ardından transfer tamamen rafa kalkarken, gazeteci Barış Yurduseven, iptal süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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Ayrılık an meselesiydi.

Ayrılık an meselesiydi.

Monaco, Shakhtar, Galatasaray milli kaleciyle ilgilenirken transferde en önemli aşamayı Fenerbahçe'nin kat ettiği iddia edilmişti. Ancak Ertuğrul Doğan'ın '20 milyon Euro verseler de satmam' çıkışı ile transfer süreci noktalanmış oldu.

Gazeteci Barış Yurduseven de transferin iptal sürecini anlattı.

Gazeteci Barış Yurduseven de transferin iptal sürecini anlattı.

Yurduseven'in iddialarına göre transferin iptal sebebi Fenerbahçe kulüp çalışanlarından sızan WhatsApp yazışmaları...

İddiaya göre burada yapılan transfer duyurusu planları Trabzonspor cephesinin eline geçti ve Ertuğrul Doğan, TV'de o açıklamayı yaptı.

"Transferi 3 Temmuz'da duyuracaklardı"

"Transferi 3 Temmuz'da duyuracaklardı"

Barış Yurduseven, Sports Digitale'de konuyla ilgili şunları söyledi: 

'Fenerbahçe kulüp çalışanları, Uğurcan Çakır transferi olursa “3 Temmuz’da açıklayalım, kupa koyalım” tarzı yazışmalar yapıyorlar. Oradan bazıları da bu mesajları alıp Trabzonspor’un iletişim ekibine gönderiyor. Ertuğrul Doğan bu mesajları görünce sinirleniyor ve televizyona bağlanıp o açıklamaları yapıyor. Bu transfer içeriden bozuluyor.'

Barış Yurduseven'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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