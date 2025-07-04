İddiaya Göre Fenerbahçe İçinde Uğurcan Çakır'ı 3 Temmuz'da Duyurma Sözleri Transferi İptal Ettirdi
Fenerbahçe'nin milli kaleci Uğurcan Çakır için yaptığı transfer hamlesi son anda iptal oldu. Taraflar anlaşma aşamasına gelirken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklama sürecin seyrini değiştirdi. Doğan’ın sözlerinin ardından transfer tamamen rafa kalkarken, gazeteci Barış Yurduseven, iptal süreciyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
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Ayrılık an meselesiydi.
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Gazeteci Barış Yurduseven de transferin iptal sürecini anlattı.
"Transferi 3 Temmuz'da duyuracaklardı"
Barış Yurduseven'in açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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