İddiaya Göre Fenerbahçe İçinde Uğurcan Çakır'ı 3 Temmuz'da Duyurma Sözleri Transferi İptal Ettirdi

Barış Yurduseven, Sports Digitale'de konuyla ilgili şunları söyledi:

'Fenerbahçe kulüp çalışanları, Uğurcan Çakır transferi olursa “3 Temmuz’da açıklayalım, kupa koyalım” tarzı yazışmalar yapıyorlar. Oradan bazıları da bu mesajları alıp Trabzonspor’un iletişim ekibine gönderiyor. Ertuğrul Doğan bu mesajları görünce sinirleniyor ve televizyona bağlanıp o açıklamaları yapıyor. Bu transfer içeriden bozuluyor.'