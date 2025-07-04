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Fenerbahçe'den Ayrıldı Beşiktaş'la Görüştü, İmzayı Çok Düşük Bedelle Birmingham'a Attı

Fenerbahçe'den Ayrıldı Beşiktaş'la Görüştü, İmzayı Çok Düşük Bedelle Birmingham'a Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 19:15

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel’in yeni takımı belli oldu. Transfer sürecinde Beşiktaş’la masaya oturan Nijeryalı futbolcunun, babasının devreye girmesi ve taleplerin ağır bulunması nedeniyle görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Siyah-beyazlılar süreci resmen sonlandırırken, Osayi-Samuel tercihini İngiltere’den yana kullandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Championship ekiplerinden Birmingham City ile resmi sözleşme imzalayarak kariyerine İngiltere’de devam etme kararı aldı. Burada aldığı para ise gündem oldu.

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Fenerbahçe ile kontrat uzatmadı.

Fenerbahçe ile kontrat uzatmadı.

3 sezon önce gelen ve yıllık 1.8 milyon Euro'ya imza atan Osayi Samuel, Fenerbahçe ile kontrat uzatmak için kulübe yakın isimlerden öğrenilen haberlere göre 2.5 milyon Euro istedi. Fenerbahçe bu teklife yanaşmayınca Osayi Samuel sözleşmesinin bitişiyle birlikte serbest kaldı.

Beşiktaş devreye girdi.

Beşiktaş devreye girdi.

Beşiktaş ile Osayi Samuel'in yıllık 1.9 milyon Euro artı bonuslarla anlaştığı duyuruldu. Oyuncunun İstanbul'a geleceği gün ipler koptu. Osayi'nin babası Beşiktaş'tan talebini 2.5 milyon Euro'ya çıkarınca başkan Serdal Adalı görüşmeleri noktaladı. Oyuncu tarafından tekrar görüşme talep edildi ancak Beşiktaş yaptığı ilk tekliften çok daha düşük bir teklif sununca görüşmeler noktalandı.

Yeni takımı Birmingham oldu.

Yeni takımı Birmingham oldu.

Osayi Samuel, İngiltere Championship takımlarından Birmingham ile imzaladı. İngiltere basınındaki iddialara göre 1.9 milyon Euro'dan babasının talepleri nedeniyle olan Osayi'nin İngiliz ekibiyle 700 bin Euro'ya anlaştığı öğrenildi. 

1.2 milyon Euro artı bonuslardan olan Osayi cephesinden büyük pişmanlık var.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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