Fenerbahçe'den Ayrıldı Beşiktaş'la Görüştü, İmzayı Çok Düşük Bedelle Birmingham'a Attı

Beşiktaş ile Osayi Samuel'in yıllık 1.9 milyon Euro artı bonuslarla anlaştığı duyuruldu. Oyuncunun İstanbul'a geleceği gün ipler koptu. Osayi'nin babası Beşiktaş'tan talebini 2.5 milyon Euro'ya çıkarınca başkan Serdal Adalı görüşmeleri noktaladı. Oyuncu tarafından tekrar görüşme talep edildi ancak Beşiktaş yaptığı ilk tekliften çok daha düşük bir teklif sununca görüşmeler noktalandı.