Fenerbahçe'den Ayrıldı Beşiktaş'la Görüştü, İmzayı Çok Düşük Bedelle Birmingham'a Attı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel’in yeni takımı belli oldu. Transfer sürecinde Beşiktaş’la masaya oturan Nijeryalı futbolcunun, babasının devreye girmesi ve taleplerin ağır bulunması nedeniyle görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Siyah-beyazlılar süreci resmen sonlandırırken, Osayi-Samuel tercihini İngiltere’den yana kullandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Championship ekiplerinden Birmingham City ile resmi sözleşme imzalayarak kariyerine İngiltere’de devam etme kararı aldı. Burada aldığı para ise gündem oldu.
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Fenerbahçe ile kontrat uzatmadı.
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Beşiktaş devreye girdi.
Yeni takımı Birmingham oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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