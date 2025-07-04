Arsenal'den Ayrılan Thomas Partey'e Ağır Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı

İngiltere’de Londra Metropolitan Polisi, eski Arsenal futbolcusu Thomas Partey hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Üç kadının şikayetçi olduğu ve Partey’in 5 tecavüz ile 1 cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Suçlamaların 2021-2022 yıllarına dayandığı, soruşturmanın ise 2022 Şubat ayında gelen bir tecavüz ihbarı üzerine başlatıldığı belirtildi.