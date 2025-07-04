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Arsenal'den Ayrılan Thomas Partey'e Ağır Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı

Arsenal'den Ayrılan Thomas Partey'e Ağır Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 20:38

Arsenal'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey, hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddialarıyla yeniden gündemde. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli oyuncunun ismi yargı süreciyle anılıyor. Kulüpten ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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5 tecavüz ve bir cinsel saldırı...

5 tecavüz ve bir cinsel saldırı...

Arsenal ile yollarını ayıran Thomas Partey, ciddi suçlamalarla gündemde. Londra polisi, 32 yaşındaki futbolcunun beş tecavüz ve bir cinsel saldırı vakasıyla suçlandığını açıkladı. Partey'in 5 Ağustos'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. İ

İlk şikayet 2022 yılında yapılmış.

İlk şikayet 2022 yılında yapılmış.

İngiltere’de Londra Metropolitan Polisi, eski Arsenal futbolcusu Thomas Partey hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Üç kadının şikayetçi olduğu ve Partey’in 5 tecavüz ile 1 cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Suçlamaların 2021-2022 yıllarına dayandığı, soruşturmanın ise 2022 Şubat ayında gelen bir tecavüz ihbarı üzerine başlatıldığı belirtildi.

5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.

5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.

Metropolitan Polisi’nden Andy Furphy, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz söz konusu kadınlara gerekli desteği sağlamak. Bu süreçten etkilenen veya bilgi sahibi olan herkesin bizimle iletişime geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Gana Milli Takımı’nda forma giyen Thomas Partey’in, 5 Ağustos’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor. Arsenal’de uzun süre görev yapan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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