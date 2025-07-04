Arsenal'den Ayrılan Thomas Partey'e Ağır Cinsel Saldırı Suçlaması Yapıldı
Arsenal'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey, hakkında ortaya atılan cinsel saldırı iddialarıyla yeniden gündemde. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli oyuncunun ismi yargı süreciyle anılıyor. Kulüpten ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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5 tecavüz ve bir cinsel saldırı...
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İlk şikayet 2022 yılında yapılmış.
5 Ağustos'ta hakim karşısına çıkacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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