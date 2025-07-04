Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye Doping Suçlaması

Allan Saint-Maximin şu ifadeleri kullandı:

“Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki.. Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.”