onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye Doping Suçlaması

Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye Doping Suçlaması

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2025 - 21:16

Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Allan Saint-Maximin, Fransa basınına yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sarı-lacivertli takımda geçirdiği dönemi değerlendiren Saint-Maximin, şampiyonluk yolunda başarısızlığın sebebini “dış baskılar” olarak gösterdi. Yıldız oyuncu, dopingle ilgili dikkat çeken bir iddiada da bulunarak futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin şoku yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezon performansıyla tartışılan, zaman zaman da kadroya girmekte güçlük çeken Saint-Maximin gündemi epey meşgul etmişti. Bu kez açıklamalarıyla gündemi belirleyen Fransız oyuncu, Fenerbahçe günleriyle ilgili ilginç bir iddiaya imza attı.

Doping iddiası şaşırttı.

Doping iddiası şaşırttı.

Fransız basınına konuşan X platformunda Nafi Alpay'ın çevirisiyle Türkiye'de ses getiren açıklamalarda Fransız oyuncu doping iddiasında bulundu. 

Şampiyon olamamalarını 'kulübün çevresi' olarak işaret eden oyuncunun açıklamaları gündemi hayli meşgul edecek gibi görünüyor.

"Bana doping yapmaya kalktılar."

"Bana doping yapmaya kalktılar."

Allan Saint-Maximin şu ifadeleri kullandı:

“Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki.. Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.”

Daha sonra attığı tweetle konuya açıklık getirmek istedi:

Daha sonra attığı tweetle konuya açıklık getirmek istedi:
twitter.com

'Twitter’da konu her yere çekildiği için söylediklerimi netleştireyim: Ben kulüp çevresindeki, her şeyi yapmaya hazır insanlardan bahsettim. Benim durumumda, hastalandığımda bana neredeyse doping sayılan bir tedavi uyguladılar. Bu doktor ekibinin bunu hangi amaçla yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın