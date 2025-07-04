Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe'ye Doping Suçlaması
Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Allan Saint-Maximin, Fransa basınına yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Sarı-lacivertli takımda geçirdiği dönemi değerlendiren Saint-Maximin, şampiyonluk yolunda başarısızlığın sebebini “dış baskılar” olarak gösterdi. Yıldız oyuncu, dopingle ilgili dikkat çeken bir iddiada da bulunarak futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin şoku yaşanıyor.
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Doping iddiası şaşırttı.
"Bana doping yapmaya kalktılar."
Daha sonra attığı tweetle konuya açıklık getirmek istedi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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