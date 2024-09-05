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Favori Temizlik Sonrası Aktiviteni Tahmin Ediyoruz!

etiket Favori Temizlik Sonrası Aktiviteni Tahmin Ediyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 09:46

Temizlik yapmak insanı çok rahatlatır evet ama temizlik sonrası çok daha iyi geliyor. Şöyle tertemiz eve baktıktan sonra sana çok iyi gelecek bir aktivite önereceğiz!

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1. Temizlik yaparken ne tarz müzikler dinlemeyi seviyorsun?

2. Temizlikte seni en çok hangi oda zorluyor?

3. Peki temizlikte en rahat oda senin için hangisi?

4. Temizlik sonrası oda spreyi kullanır mısın?

5. Temizlikten sonra ev ne kadar süre temiz kalır?

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6. Temizliği tek başına mı yaparsın, yoksa yardım alır mısın?

7. Son olarak, temizlik bittikten sonra nasıl hissedersin?

Şöyle güzel bir dizi keyfi!

Senin için bu hayatta en keyif verici şeylerden biri de dizi izlemek. Bazen yeni bir dizi, bazen de tekrar tekrar izlediğin ve bir türlü doyamadığın dizileri açıyorsun. Temizlik sonrası senin tüm enerjini sıfırlayıp sana iyi gelen şey tam olarak bu. Evin pırıl pırıl olmasının ardından ayaklarını şöyle uzatıp güzelce dizini izle. Müthiş bir keyif!

Güzel bir Türk kahvesi gibisi var mı?

Senin için bu hayatta en güzel keyiflerden biri de kesinlikle Türk kahvesi keyfi! Temizlik yaptıktan sonra kendine gelmek için leziz bir Türk kahvesine ihtiyacın oluyor. O yüzden temizliği bitirdikten sonra hemen bir kahve yapıyor, bacaklarını uzatıp keyifle onu içiyorsun. Kahveni içerken keyifle tertemiz evini de izliyorsun. Senden keyiflisi yok!

Sen tam bir dışarı insanısın!

Senin için sosyalleşmek kadar keyif veren başka bir şey yok. Bu yüzden temizliği bitirdikten sonra yaptığın ilk şey hazırlanıp dışarı çıkmak oluyor. Zaman zaman bunu tek başına yapıyorsun, zaman zaman da dostlarınla. Ev tertemiz olmuşken temiz hava almak sana çok iyi geliyor. E o zaman ne duruyorsun, temizliği halledip dışarı çık bakalım!

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