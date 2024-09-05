Favori Temizlik Sonrası Aktiviteni Tahmin Ediyoruz!
Favori Temizlik Sonrası Aktiviteni Tahmin Ediyoruz!
Temizlik yapmak insanı çok rahatlatır evet ama temizlik sonrası çok daha iyi geliyor. Şöyle tertemiz eve baktıktan sonra sana çok iyi gelecek bir aktivite önereceğiz!
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1. Temizlik yaparken ne tarz müzikler dinlemeyi seviyorsun?
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2. Temizlikte seni en çok hangi oda zorluyor?
3. Peki temizlikte en rahat oda senin için hangisi?
4. Temizlik sonrası oda spreyi kullanır mısın?
5. Temizlikten sonra ev ne kadar süre temiz kalır?
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