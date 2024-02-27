Fatma Şahin'e Bir Rakip Daha: Kağıt Toplayıcılığı Yaptığı Gaziantep'te Belediye Başkan Adayı Oldu

'Toplumun sorun yaşadığı tüm sorunlara çözüm olmak istiyorum. Trafik başta olmak üzere sorunları çözmek için aday olduğumu belirtiyorum. Bana oy veren de vermeyen de sağ olsun. Ben tüm kesimleri kucaklayacağım. Eğitim durumumu yarıda bırakmak durumunda kaldım. Açık öğretim bölümünden edebiyat bölümünü kazandım. Belli bir süre okudum sonrasında mecburiyetlerimden eğitimi yarıda bırakmak durumunda kaldım. Seçim maliyetlerini de yine kağıt toplayıp onları satarak sağlamaya çalışıyorum. Bu meslekten elde ettiğim gelir ile hem geçimimi sağlıyorum hem afişler bastırıp onları astırıyorum. Gittiğim her yerde de yine destekler istiyorum. Ne yapıyorsam kendi emeğimle yapıyorum.'