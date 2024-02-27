Fatma Şahin'e Bir Rakip Daha: Kağıt Toplayıcılığı Yaptığı Gaziantep'te Belediye Başkan Adayı Oldu
Fatma Şahin'e Bir Rakip Daha: Kağıt Toplayıcılığı Yaptığı Gaziantep'te Belediye Başkan Adayı Oldu
AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin'e bir rakip daha çıktı. 32 yaşındaki kağıt toplayısı Ramazan Karabudak bağımsız aday oldu.
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31 Mart tarihinde yapılacak seçimlere sayılı gün kaldı.
Gaziantep'te yaşayan ve 32 yaşındaki Ramazan Budak, Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini birinci sınıfta bıraktıktan sonra Gaziantep Toptan Endüstri Merkezi'nde (GATEM) çay ocağı işletmeye başladı. Uzun yıllar burada esnaflık yapan Karabudak, 2020 yılında işlerinin kötü gitmesi sebebiyle çay ocağını kapatarak, atık kağıt toplayıcılığı yapmaya başladı.
Bölgede atık karton ve kağıt toplayarak geçimini sürdüren Ramazan Karabudak, 31 Mart seçimlerine sayılı gün kala, İl Seçim Kurulu'na giderek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.
Karabudak, evraklarını teslim etmesinin ardından afiş ve broşürler bastırarak, seçim çalışmalarına başladı.Kentin farklı bölgelerinde el arabası ile dolaşarak atık kağıt toplayan Karabudak, aynı zamanda da gittiği yerlerde kendisini tanıtarak, esnafın ve yurttaşların desteğini isteyip seçim çalışmalarını sürdürüyor. 4 yıl önce çay ocağı olarak kullandığı iş yerini atık kağıt deposuna çeviren Karabudak, afişini astığı işyerini seçim koordinasyon merkezi olarak kullanmaya başladı.
Adaylık sürecini anlatan Ramazan Budak, kendi kararı ile böyle bir yola çıktığını, ailesi ve çevresinin adaylığına karşı çıktığını belirterek, ''Çay ocağı açtım. Pandemi sürecinin ardından işler kötü gitmeye başlayınca, atık kağıt toplamaya başladım. Pandemi sürecinden bu yana kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Topladığım kağıtları geri dönüşüme vererek geçimimi sağlıyorum. Milletin şikayetçi olduğu konulara çözüm olma adına aday olmaya karar verdim. Ailem ilk etapta tepki göstermişti ama sonrasında onlar da beni destekledi. Halkımızın desteğini bekliyorum. Adalık için tutanağı da teslim ettim. Umarım kazanırım" dedi.
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Kağıt toplarken, seçim çalışmalarını yaptığını belirten Ramazan Karabudak, işi gereği çok dolaştığını ve zoru başarmak istediğini dile getirerek, "Adaylık çalışmalarımız şu anda güzel gidiyor. Afişlerimizi hazırlayıp asıyoruz. Tüm çevremize böyle bir sürecimizin olduğunu söylüyor, broşürlerimizi iletiyoruz ve desteklerini bekliyoruz. İşim gereği sürekli dolaşıyorum ve gittiğim yerlerde de esnaf ve vatandaşlardan destek istiyorum. İnsanların tepkileri çok güzel oluyor ve desteklediklerini söylüyorlar" diye konuştu.
Tüm Gazianteplilerden destek istediğini belirten Karabudak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tüm Gazianteplilerden destek istiyorum"
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