Bu Nasıl Vicdan! 14 Köpek Zehirli Ekmekle Öldürüldü

'24 Şubat akşam 22.05'te kliniğe getirilen köpekte şuur kaybının, ağzında köpüklenme ve çırpınma kasılmaları gibi belirtiler görüldü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpeğin ölüm nedeni zehirlenme olduğu kayda geçti. İlçemizde şu ana kadar 14 köpek zehirlenerek öldürülmüş durumda. Bunlardan 2 tanesi klinikte öldü. Yaptığımız incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli zehire maruz kaldığını belirledik. Sahipli olan köpeğin ölümü sonrası midesinden ekmek çıktı. Fakat sahibi köpeğine ekmek vermediğini söyledi. Konu detaylı olarak araştırılıyor.'