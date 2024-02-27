Bu Nasıl Vicdan! 14 Köpek Zehirli Ekmekle Öldürüldü
Bu Nasıl Vicdan! 14 Köpek Zehirli Ekmekle Öldürüldü
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'Bu nasıl vicdan' dedirten olay Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşandı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde biri sahipli 14 köpek zehirlenerek katledildi. Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun detaylı olarak araştırıldığını söyledi.
İlçedeki güvenlik kameralarının belediye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce incelendiğini belirten İpek, "Bu olayı kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Gerekli numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ölen köpekler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerleri eşliğinde ilaçlanarak gömüldü. Olay savcılığa intikal etti" dedi. Gökçeada'da veterinerlik yapan Ali Kutluca ise kendisine tedavi için getirilen bir köpekle ilgili olarak rapor hazırladığını anlattı.
Raporda köpeğin zehirlendiğinin tespit edildiğini dile getiren Kutluca, şöyle konuştu:
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