Fatih Terim, Galatasaray'a Aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz Basınına Anlattı
Fatih Terim, Galatasaray'a Aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz Basınına Anlattı
Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki 'baba-oğul' ilişkisine varan yakınlığı Benfica'ya gidiş sürecinde de gördük. Kerem'i Benfica'ya referans olarak Rui Costa'ya da öneren Terim, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
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Fatih Terim'in 3. Lig'den alarak Süper Lig'de forma şansı verdiği Kerem Aktürkoğlu, gittiği günden bu yana Portekiz basınında konuşuluyor.
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Portekiz basını bu kez onu en iyi tanıyan teknik direktöre mikrofon uzattı. Fatih Terim'e Kerem'i soran Portekiz basını "Onun gibisi çok az" yanıtı aldı. Terim:
Onun kariyerinin futbol oynamak isteyen tüm gençlere ilham olduğunu söyleyen Terim sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Terim, "Çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz" dedi.
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