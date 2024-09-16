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Fatih Terim, Galatasaray'a Aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz Basınına Anlattı

Fatih Terim, Galatasaray'a Aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz Basınına Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
16.09.2024 - 16:19

Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki 'baba-oğul' ilişkisine varan yakınlığı Benfica'ya gidiş sürecinde de gördük. Kerem'i Benfica'ya referans olarak Rui Costa'ya da öneren Terim, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim'in 3. Lig'den alarak Süper Lig'de forma şansı verdiği Kerem Aktürkoğlu, gittiği günden bu yana Portekiz basınında konuşuluyor.

Fatih Terim'in 3. Lig'den alarak Süper Lig'de forma şansı verdiği Kerem Aktürkoğlu, gittiği günden bu yana Portekiz basınında konuşuluyor.

Portekiz basını bu kez onu en iyi tanıyan teknik direktöre mikrofon uzattı. Fatih Terim'e Kerem'i soran Portekiz basını "Onun gibisi çok az" yanıtı aldı. Terim:

Portekiz basını bu kez onu en iyi tanıyan teknik direktöre mikrofon uzattı. Fatih Terim'e Kerem'i soran Portekiz basını "Onun gibisi çok az" yanıtı aldı. Terim:

'Maçların kilidini açacak yetenekte ve duran toplarda çok etkili. Onun gibisi çok az'

Onun kariyerinin futbol oynamak isteyen tüm gençlere ilham olduğunu söyleyen Terim sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Onun kariyerinin futbol oynamak isteyen tüm gençlere ilham olduğunu söyleyen Terim sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Kerem, fedakar bir oyuncudur ve sürekli gol fırsatları yaratmayı başarıyor. Galatasaray'daki performansına baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Benfica taraftarının ona tezahüratlarını şimdiden duyar gibiyim.'

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Terim, "Çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Terim, "Çünkü kendisi Avrupa'nın en iyi kanat oyuncularından biri. Bunu yakında göreceksiniz" dedi.

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