Fatih Terim, Galatasaray'a Aldığı Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz Basınına Anlattı

Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki 'baba-oğul' ilişkisine varan yakınlığı Benfica'ya gidiş sürecinde de gördük. Kerem'i Benfica'ya referans olarak Rui Costa'ya da öneren Terim, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.