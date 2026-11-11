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Sarar İflas mı Etti? Şirketten Resmi Açıklama Geldi: “Aile Bireyleri Arasında Anlaşmazlık”

Sarar İflas mı Etti? Şirketten Resmi Açıklama Geldi: “Aile Bireyleri Arasında Anlaşmazlık”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 08:48 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 08:55
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Eskişehir'de 1944'te kurulan giyim markası Sarar'ın kurucu ailesindeki miras ve hisse anlaşmazlığı iflas takibi haberleriyle gündeme gelince Sarar Şirketler Grubu devreye girdi. Grup, 10 Kasım'da yayımladığı 'Kamuoyu Bilgilendirmesi' ile şirketlerin sürecin bir parçası olmadığını, uyuşmazlığın aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikte olduğunu ve şirketlerin mali yapısıyla ilgisi bulunmadığını açıkladı.

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Ali Emre Sarar, amcası ve kuzenleri hakkında iflas yoluyla takip başlattı; şirketler ise sürecin tarafı olmadığını söylüyor.

Ali Emre Sarar, amcası ve kuzenleri hakkında iflas yoluyla takip başlattı; şirketler ise sürecin tarafı olmadığını söylüyor.

Haberlere göre kurucu ortaklardan merhum Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, şirket gelirlerinden payına düşeni alamadığını öne sürerek amcası Sebahattin Sarar ile kuzenleri Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Uyuşmazlığın merkezinde 30 Kasım 2022'de yedi şirkette alınan yönetim kurulu kararları var. Bu kararlarla Cemalettin Sarar'ın hisselerinin büyük bölümü Ece Özalp ile Sara Sarar'a devredildi ve Sebahattin Sarar ile iki kızı yedi şirketin tamamında çoğunluğu eline aldı. Aktarılanlara göre devir bedelinin ödendiğine dair bir belge bulunmuyor. Kararlar, sağ eli kırık olan Cemalettin Sarar'ın sol başparmak iziyle onaylandı. Ali Emre Sarar aynı gün bütün kararlara itiraz etti ve itirazını karara şerh düşürdü.

Celaleddin Sarar 8 Şubat 2023'te hayatını kaybetti; hisseleri eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarar'a geçti. Cemalettin Sarar hakkında ise kısıtlama davası açıldı ve kendisine vasi atandı. İflas yoluyla takibin başlatılması kimsenin iflasına karar verildiği anlamına gelmiyor; hisse devirlerinin geçerliliği ve tarafların iddiaları hâlâ inceleniyor.

Sarar Şirketler Grubu ise 10 Kasım akşamı 'Kamuoyu Bilgilendirmesi' başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

'Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir. Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır. Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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