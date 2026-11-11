Sarar İflas mı Etti? Şirketten Resmi Açıklama Geldi: “Aile Bireyleri Arasında Anlaşmazlık”
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Eskişehir'de 1944'te kurulan giyim markası Sarar'ın kurucu ailesindeki miras ve hisse anlaşmazlığı iflas takibi haberleriyle gündeme gelince Sarar Şirketler Grubu devreye girdi. Grup, 10 Kasım'da yayımladığı 'Kamuoyu Bilgilendirmesi' ile şirketlerin sürecin bir parçası olmadığını, uyuşmazlığın aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikte olduğunu ve şirketlerin mali yapısıyla ilgisi bulunmadığını açıkladı.
Ali Emre Sarar, amcası ve kuzenleri hakkında iflas yoluyla takip başlattı; şirketler ise sürecin tarafı olmadığını söylüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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