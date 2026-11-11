Sarar İflas mı Etti? Şirketten Resmi Açıklama Geldi: “Aile Bireyleri Arasında Anlaşmazlık”

Haberlere göre kurucu ortaklardan merhum Celaleddin Sarar'ın oğlu Ali Emre Sarar, şirket gelirlerinden payına düşeni alamadığını öne sürerek amcası Sebahattin Sarar ile kuzenleri Ece Özalp ve Sara Sarar hakkında iflas yoluyla takip başlattı. Uyuşmazlığın merkezinde 30 Kasım 2022'de yedi şirkette alınan yönetim kurulu kararları var. Bu kararlarla Cemalettin Sarar'ın hisselerinin büyük bölümü Ece Özalp ile Sara Sarar'a devredildi ve Sebahattin Sarar ile iki kızı yedi şirketin tamamında çoğunluğu eline aldı. Aktarılanlara göre devir bedelinin ödendiğine dair bir belge bulunmuyor. Kararlar, sağ eli kırık olan Cemalettin Sarar'ın sol başparmak iziyle onaylandı. Ali Emre Sarar aynı gün bütün kararlara itiraz etti ve itirazını karara şerh düşürdü.

Celaleddin Sarar 8 Şubat 2023'te hayatını kaybetti; hisseleri eşi Jale Sarar ile çocukları Ali Emre, Gözde ve Emir Sarar'a geçti. Cemalettin Sarar hakkında ise kısıtlama davası açıldı ve kendisine vasi atandı. İflas yoluyla takibin başlatılması kimsenin iflasına karar verildiği anlamına gelmiyor; hisse devirlerinin geçerliliği ve tarafların iddiaları hâlâ inceleniyor.

Sarar Şirketler Grubu ise 10 Kasım akşamı 'Kamuoyu Bilgilendirmesi' başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Bugün bazı basın ve yayın organlarında, Sarar markası ve şirketlerimiz hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmaya müsait birtakım haberlerin yayımlandığı görülmüştür. Öncelikle belirtmek isteriz ki Sarar Grup şirketleri bahsi geçen sürecin bir parçası değildir. Haberlere konu edilen hususlar, şirketlerimizin mali durumu ile ilgisi bulunmayan, aile bireyleri arasındaki şahsi nitelikteki iddia ve uyuşmazlıklardan ibarettir. Söz konusu iddiaların şirketlerimizin mali yapısı, ödeme gücü veya ticari faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Sarar Grup şirketleri, mali açıdan güçlü ve istikrarlı yapısını korumakta; ticari, operasyonel ve kurumsal faaliyetlerine olağan şekilde ve kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu nedenle, aile bireyleri arasındaki şahsi hukuki uyuşmazlıkların Sarar markası ve şirketlerimizin mali durumuyla ilişkilendirilmemesi ve özellikle şirketlerimiz hakkında bir iflas süreci bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturulmaması önem taşımaktadır. Kamuoyunun ve değerli paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz'