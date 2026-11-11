Excalibur Serisinin Yeni Gözdesi Casper Excalibur G887'yi İnceliyoruz!

17 inç ekranlı bir oyun laptopu arayanlara Casper Excalibur G887 ne sunuyor?

Casper Excalibur G887'nin en büyük farkı 17,3 inç ekranı. Panel FHD IPS, 144 Hz yenileme hızında ve 250 nit parlaklıkta. Excalibur serisinde aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen G870'in 15,6 inç ekranına göre Excalibur G887'nin ekranı 1,7 inç daha büyük. Büyük ekran, açık dünya oyunlarında sahnenin daha fazlasını rahat görmeni, oyun oynarken yanda Discord ya da yayın penceresi açık tutmanı kolaylaştırıyor.

144 Hz ekran ne işe yarar?

Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yeni görüntü çizdiğini gösteriyor. Excalibur G887'nin 144 Hz paneli, ekran kartı yeterli kare hızı ürettiğinde hareketlerin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. Casper da kendi SSS'inde bu akıcılığın seçilen donanıma ve oyun ayarlarına bağlı olduğunu belirtiyor.

Alüminyum gövde neden önemli?

Casper Excalibur G887'nin gövdesi tek parça alüminyum bloktan CNC ile işleniyor, ardından kumlama ve anodize kaplamadan geçiyor. Casper'a göre kumlama mat bir yüzey oluşturuyor, anodizasyon ise çizilme ve korozyon direncini artırmaya yardımcı oluyor. Metal kasalı, dayanıklı hissettiren bir gaming laptop arıyorsan Excalibur G887 bu açıdan öne çıkıyor. Gri gövdede buz mavisi detaylar var.

Taşıması ne kadar kolay?

Teknik tabloya göre Casper Excalibur G887 395 x 261 x 25 mm ölçülerinde ve 2,4 kg ağırlığında. Adaptör 210W. 17 inç bir oyun bilgisayarı için bu ölçüler beklendiği gibi; cihaz daha çok masada kalacaksa sorun değil, ama her gün çantaya girecekse bu ağırlığı hesaba kat.