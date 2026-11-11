Excalibur Serisinin Yeni Gözdesi Casper Excalibur G887'yi İnceliyoruz!
Casper'ın Excalibur ailesine katılan Excalibur G887, 17,3 inç ekranı ve alüminyum gövdesiyle büyük ekranlı oyun laptopu arayanlara yeni bir seçenek sunuyor.
Son Güncelleme: 9 Kasım 2026
Casper Excalibur G887, 72.405 TL'den başlayan fiyatıyla 75 bin TL civarında bütçesi olan ve büyük ekranlı bir oyun bilgisayarı arayanlar için Excalibur serisinin yeni modeli. Başlangıç konfigürasyonunda Series 2 Intel Core 7 230H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB ekran kartı, 8GB DDR4 RAM ve 500GB M.2 SSD var. Ekran 17,3 inç FHD IPS ve 144 Hz. Tek parça alüminyum gövde, iki RAM ve iki SSD yuvası Excalibur G887'yi zamanla büyütülebilen bir fiyat performans gaming laptop yapıyor. Oyunu ders ve günlük işlerle aynı cihazda toplamak isteyen öğrenciler ve orta ayarlarda oyun oynamayı planlayanlar için öne çıkıyor. Casper'ın kendi serisinde Excalibur G887, aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen G870'ten 14.999 TL daha pahalı, G915'in başlangıç fiyatından ise 12.701 TL daha uygun.
Casper Excalibur G887, 72.405 TL'lik başlangıç fiyatıyla 17,3 inç ekranı serinin orta bütçesine taşıyor
Tek parça alüminyum gövde ve 17,3 inç 144 Hz ekran, Casper Excalibur G887'nin en belirgin farkı
Casper Excalibur G887, iki RAM ve iki SSD yuvasıyla bugün alıp yarın büyütülebilen bir oyun bilgisayarı
Öğrenciden büyük ekran sevenlere: Casper Excalibur G887 kime uygun, G870 ve G915 arasında nerede duruyor?
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: 75 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G887 alınabilir mi?
Cevap: Evet. Casper Excalibur G887'nin başlangıç konfigürasyonu (Core 7 230H, RTX 3050 6GB, 8GB DDR4, 500GB SSD, FreeDOS) 72.405 TL. Bu fiyata 1TB SSD eklemek 2.022 TL, Windows 11 Home eklemek 3.910 TL tutuyor. 16GB RAM ve Windows 11 Home ile cihaz 80.697 TL'ye çıkıyor.
Soru: Casper Excalibur G887'de RAM ve SSD yükseltilebilir mi?
Cevap: Evet. Casper'ın verdiği bilgiye göre G887'de iki SO-DIMM bellek yuvası ve iki M.2 NVMe SSD yuvası var, en fazla 64GB bellek destekleniyor. Casper'ın SSS sayfasına göre parçayı kendin değiştirdiğinde cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor, ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil.
Soru: Casper Excalibur G887'de hangi ekran kartı var?
Cevap: Özelleştirme ekranında 72.405 TL'lik başlangıç konfigürasyonu NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 ile listeleniyor. Ürün sayfasının teknik özelliklerinde RTX 5050 8GB ve RTX 5060 8GB GDDR7 seçenekleri de yer alıyor, ancak 9 Kasım 2026 itibarıyla bu seçeneklerin fiyatı sitede yayınlanmış değil.
Soru: Casper Excalibur G887 öğrenciler için uygun mu?
Cevap: Ders, ödev ve oyunu tek cihazda toplamak isteyen ve cihazı çoğunlukla masada kullanacak öğrenciler için uygun bir seçenek. 17,3 inç ekran çoklu pencere çalışmayı kolaylaştırıyor. Ancak 2,4 kg ağırlık ve 210W adaptör, her gün okula taşınacak bir laptop arayanlar için dikkate alınmalı.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Her gün çantada taşıyacaklar: Casper Excalibur G887 teknik tabloya göre 2,4 kg ve 395 x 261 x 25 mm. Üstüne 210W'lık adaptör de ekleniyor. Okul ile ev arasında sürekli gidip gelecek biri için 15,6 inç bir model daha pratik olabilir.
- Parlak ortamda çalışanlar: G887'nin ekranı 250 nit parlaklıkta. Güneş alan bir pencere kenarında ya da dışarıda kullanırken ekranın okunması zorlaşabilir.
- Yüksek yenileme hızı peşinde olan rekabetçi oyuncular: G887'nin ekranı 144 Hz. Aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen Excalibur G870'te 165 Hz panel var.
- Başlangıç fiyatına RTX 50 serisi bekleyenler: 72.405 TL'lik konfigürasyonda RTX 3050 6GB var. RTX 5050 ve RTX 5060 seçenekleri teknik tabloda geçse de henüz fiyatlanmış değil.
- Hemen almak isteyenler: 9 Kasım 2026 itibarıyla ürün sayfasında 'Çok Yakında', özelleştirme ekranında 'Stoğa Gelince Haber Ver' yazıyor.
Sonuç: Casper Excalibur G887 Kime Göre?
- Bütçen 75 bin TL civarındaysa ve büyük ekran istiyorsan: Casper Excalibur G887, 72.405 TL'den başlayan fiyatla 17,3 inç 144 Hz ekran sunuyor.
- Bütçen daha dar ve 15,6 inç yetiyorsa: Aynı işlemci, ekran kartı ve RAM'le gelen Excalibur G870 57.406 TL'den başlıyor.
- RTX 5060'lı bir kasa istiyorsan: Excalibur G915 85.106 TL'den başlıyor.
- Cihazı zamanla büyütmek istiyorsan: G887'nin iki RAM ve iki SSD yuvası, 64GB'a kadar bellek desteği işini kolaylaştırıyor.
- Hem oyun hem günlük kullanım/ders için tek cihaz arıyorsan: G887'nin geniş ekranı ve 1TB SSD seçeneği (+2.022 TL) bu ikisini aynı masada toplamayı kolaylaştırıyor.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 9 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından ve özelleştirme ekranından derlenmiştir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın