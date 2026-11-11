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Excalibur Serisinin Yeni Gözdesi Casper Excalibur G887'yi İnceliyoruz!

Excalibur Serisinin Yeni Gözdesi Casper Excalibur G887'yi İnceliyoruz!

Oyunlar
Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
11.11.2026 - 08:40
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Casper'ın Excalibur ailesine katılan Excalibur G887, 17,3 inç ekranı ve alüminyum gövdesiyle büyük ekranlı oyun laptopu arayanlara yeni bir seçenek sunuyor.

Son Güncelleme: 9 Kasım 2026

Casper Excalibur G887, 72.405 TL'den başlayan fiyatıyla 75 bin TL civarında bütçesi olan ve büyük ekranlı bir oyun bilgisayarı arayanlar için Excalibur serisinin yeni modeli. Başlangıç konfigürasyonunda Series 2 Intel Core 7 230H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB ekran kartı, 8GB DDR4 RAM ve 500GB M.2 SSD var. Ekran 17,3 inç FHD IPS ve 144 Hz. Tek parça alüminyum gövde, iki RAM ve iki SSD yuvası Excalibur G887'yi zamanla büyütülebilen bir fiyat performans gaming laptop yapıyor. Oyunu ders ve günlük işlerle aynı cihazda toplamak isteyen öğrenciler ve orta ayarlarda oyun oynamayı planlayanlar için öne çıkıyor. Casper'ın kendi serisinde Excalibur  G887, aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen G870'ten 14.999 TL daha pahalı, G915'in başlangıç fiyatından ise 12.701 TL daha uygun.

Casper Excalibur G887, 72.405 TL'lik başlangıç fiyatıyla 17,3 inç ekranı serinin orta bütçesine taşıyor

Casper Excalibur G887, 72.405 TL'lik başlangıç fiyatıyla 17,3 inç ekranı serinin orta bütçesine taşıyor

Casper Excalibur G887 nedir, fiyatı ne kadar?

Casper Excalibur G887, Excalibur serisinin 17,3 inç ekranlı oyun laptopu. Başlangıç fiyatı 72.405 TL. Bu fiyata Series 2 Intel Core 7 230H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 ekran kartı, 8GB DDR4 RAM, 500GB M.2 PCIe 4.0 SSD ve 17,3 inç FHD IPS 144 Hz ekran geliyor. İşletim sistemi FreeDOS, yani Windows kurulu gelmiyor.

75 bin TL bütçeyle hangi Excalibur G887'yi alabilirsin?

Casper'ın özelleştirme ekranında Excalibur G887'yi kendi ihtiyacına göre büyütebiliyorsun. Başlangıç konfigürasyonunun üstüne eklenen fiyatlar şöyle:

  • Windows 11 Home: +3.910 TL (toplam 76.315 TL)

  • Windows 11 Pro: +10.787 TL

  • 16GB DDR4 RAM: +4.382 TL (toplam 76.787 TL)

  • 32GB DDR4 RAM: +13.146 TL

  • 64GB DDR4 RAM: +30.674 TL

  • 1TB SSD: +2.022 TL (toplam 74.427 TL)

  • 2TB SSD: +12.472 TL

  • 2TB + 2TB SSD: +31.348 TL

75 bin TL civarında bir oyun bilgisayarı bütçen varsa en mantıklı ilk adım 1TB SSD eklemek, çünkü 2.022 TL'lik farkla depolama iki katına çıkıyor ve oyun kütüphanen daha rahat sığıyor. Windows 11 Home ve 16GB RAM'le birlikte Excalibur G887 80.697 TL'ye çıkıyor. Bütün seçenekleri en üste çektiğinde (Windows 11 Pro, 64GB RAM, 2TB + 2TB SSD) fiyat 145.214 TL oluyor.

Excalibur G887'de RTX 50 serisi ekran kartı var mı?

Casper'ın ürün sayfasında Excalibur G887 için 14. Nesil Intel Core i5-14450HX ve i7-14650HX işlemciler ile RTX 5050 ve RTX 5060 Laptop GPU seçenekleri anlatılıyor. Ancak 9 Kasım 2026 itibarıyla özelleştirme ekranında yalnızca Core 7 230H + RTX 3050 konfigürasyonu fiyatlı olarak görünüyor ve ürün 'Çok Yakında' etiketiyle listeleniyor. Yani 72.405 TL'lik başlangıç fiyatı RTX 3050'li modele ait.

Tek parça alüminyum gövde ve 17,3 inç 144 Hz ekran, Casper Excalibur G887'nin en belirgin farkı

Tek parça alüminyum gövde ve 17,3 inç 144 Hz ekran, Casper Excalibur G887'nin en belirgin farkı

17 inç ekranlı bir oyun laptopu arayanlara Casper Excalibur G887 ne sunuyor?

Casper Excalibur G887'nin en büyük farkı 17,3 inç ekranı. Panel FHD IPS, 144 Hz yenileme hızında ve 250 nit parlaklıkta. Excalibur serisinde aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen G870'in 15,6 inç ekranına göre Excalibur G887'nin ekranı 1,7 inç daha büyük. Büyük ekran, açık dünya oyunlarında sahnenin daha fazlasını rahat görmeni, oyun oynarken yanda Discord ya da yayın penceresi açık tutmanı kolaylaştırıyor.

144 Hz ekran ne işe yarar?

Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yeni görüntü çizdiğini gösteriyor. Excalibur G887'nin 144 Hz paneli, ekran kartı yeterli kare hızı ürettiğinde hareketlerin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. Casper da kendi SSS'inde bu akıcılığın seçilen donanıma ve oyun ayarlarına bağlı olduğunu belirtiyor.

Alüminyum gövde neden önemli?

Casper Excalibur G887'nin gövdesi tek parça alüminyum bloktan CNC ile işleniyor, ardından kumlama ve anodize kaplamadan geçiyor. Casper'a göre kumlama mat bir yüzey oluşturuyor, anodizasyon ise çizilme ve korozyon direncini artırmaya yardımcı oluyor. Metal kasalı, dayanıklı hissettiren bir gaming laptop arıyorsan Excalibur G887 bu açıdan öne çıkıyor. Gri gövdede buz mavisi detaylar var.

Taşıması ne kadar kolay?

Teknik tabloya göre Casper Excalibur G887 395 x 261 x 25 mm ölçülerinde ve 2,4 kg ağırlığında. Adaptör 210W. 17 inç bir oyun bilgisayarı için bu ölçüler beklendiği gibi; cihaz daha çok masada kalacaksa sorun değil, ama her gün çantaya girecekse bu ağırlığı hesaba kat.

Casper Excalibur G887, iki RAM ve iki SSD yuvasıyla bugün alıp yarın büyütülebilen bir oyun bilgisayarı

Casper Excalibur G887, iki RAM ve iki SSD yuvasıyla bugün alıp yarın büyütülebilen bir oyun bilgisayarı

Casper Excalibur G887'de RAM ve SSD yükseltilebilir mi?

Evet. Casper Excalibur G887'de iki SO-DIMM bellek yuvası ve iki M.2 NVMe SSD yuvası var. Teknik tabloya göre en fazla 64GB bellek destekleniyor ve çift kanal bellek kullanılabiliyor. Bu, Excalibur G887'yi bugün 8GB RAM ve 500GB SSD ile alıp ihtiyaç arttıkça büyütebileceğin anlamına geliyor. Oyun arşivi büyüdüğünde ikinci yuvaya SSD ekleyebilir, çoklu görev ya da içerik üretimi için RAM'i artırabilirsin.

Orta ayarda oyun oynamak için Excalibur G887'nin donanımı nasıl?

Başlangıç konfigürasyonunda Series 2 Intel Core 7 230H işlemci ve RTX 3050 6GB GDDR6 ekran kartı var; bu, Excalibur G870'in giriş modelindeki işlemci ve ekran kartıyla aynı. Casper, Excalibur G887 için oyun bazında kare hızı (FPS) paylaşmıyor. Bu yüzden belirli bir oyunda alacağın performansı söylemek mümkün değil. Yeni oyunları yüksek ayarda oynamayı hedefliyorsan, Casper'ın Excalibur G887 için duyurduğu RTX 5050 ve RTX 5060 seçeneklerinin fiyatlanmasını beklemek mantıklı olabilir.

MUX Switch ve Advanced Optimus ne işe yarar?

Casper'ın anlatımına göre Excalibur G887'deki MUX Switch, oyun sırasında ekran kartının görüntüyü doğrudan ekrana iletmesini sağlıyor; bu da gecikmenin azalmasına yardımcı olabiliyor. Daha hafif işlerde entegre grafik birimine geçiş ise güç tüketimini yönetmeye yardım ediyor. Casper, elde edilen faydanın uygulamaya ve sistem ayarlarına göre değiştiğini de belirtiyor.

FrostFlux soğutma sistemi neler içeriyor?

Casper Excalibur G887'nin FrostFlux soğutma sisteminde faz değişimli termal ped, işlemci ve ekran kartı üzerinde bakır bloklar, 4 adet ısı borusu (heat pipe), Cu1100 bakır kanatçıklar ve 89 kanatlı fanlar var. Casper'a göre faz değişimli termal ped, standart termal çözümlere kıyasla sıcaklığı 3°C'ye kadar düşürmeye yardımcı oluyor. Excalibur Kontrol Merkezi'nden Office, Entertainment ve Gaming modları arasında geçiş yapılabiliyor; Casper sıcaklık ve fan sesinin seçilen moda, ortam sıcaklığına ve iş yüküne göre değiştiğini belirtiyor.

Öğrenciden büyük ekran sevenlere: Casper Excalibur G887 kime uygun, G870 ve G915 arasında nerede duruyor?

Öğrenciden büyük ekran sevenlere: Casper Excalibur G887 kime uygun, G870 ve G915 arasında nerede duruyor?

Casper Excalibur G887 kimin için uygun?

Casper Excalibur G887, 75 bin TL civarında bütçesi olan, büyük ekranda oyun oynamak isteyen ve cihazı zamanla büyütmeyi düşünen kullanıcılar için uygun. Casper da Excalibur G887'yi büyük ekranlı bir oyun bilgisayarı arayan ve aynı cihazda oyun oynamak ve içerik üretmek isteyenlere yönelik olarak tanımlıyor.

Öğrenciyim, oyun bilgisayarı arıyorum: Excalibur G887 bana uygun mu?

Ders, ödev, sunum ve oyunu tek cihazda toplamak isteyen bir öğrenciysen Excalibur G887'nin 17,3 inç ekranı çoklu pencere çalışmasında işini kolaylaştırır. 72.405 TL'lik başlangıç fiyatı FreeDOS içindir; Windows 11 Home'u eklersen fiyat 76.315 TL oluyor. Cihazı genelde yurtta ya da evde masada kullanacaksan Excalibur G887 mantıklı bir seçim. Her gün okula taşıyacaksan 2,4 kg ağırlığı ve 210W adaptörü düşünmelisin.

Hem oyun hem günlük kullanım için Excalibur G887 yeterli mi?

Excalibur G887 tam da bu ikili kullanım için öne çıkıyor. Büyük ekran tablo, belge ve tarayıcı pencerelerini yan yana açmayı kolaylaştırıyor. 1TB SSD seçeneği (+2.022 TL) hem oyunlara hem de dosyalarına yer açıyor. RGB aydınlatmalı klavye ve Nahimic ses özellikleri de günlük kullanımda ve oyunda deneyimi kişiselleştirmeni sağlıyor.

Fiyat performans açısından Excalibur G887, Excalibur G870 ve Excalibur G915 arasında nerede duruyor?

Casper'ın kendi Excalibur serisi içinde Excalibur G887 ortada duruyor:

  • Excalibur G870: 57.406 TL'den başlıyor. Giriş modelinde Excalibur G887 ile aynı Core 7 230H işlemci, RTX 3050 6GB ekran kartı ve 8GB DDR4 RAM var, ama ekran 15,6 inç ve 165 Hz. G887, G870'e göre 14.999 TL (yaklaşık %26,1) daha pahalı; bu farkla 1,7 inç daha büyük ekran ve tek parça alüminyum gövde alıyorsun.

  • Excalibur G915: 85.106 TL'den başlıyor. Giriş modelinde i7 13620H işlemci, RTX 5060 ekran kartı ve 16GB RAM var. G887 başlangıç fiyatı G915'e göre 12.701 TL (yaklaşık %14,9) daha uygun.

Kısacası en düşük bütçeyle Excalibur'a girmek istiyorsan G870, büyük ekran ve metal gövde istiyorsan G887, RTX 5060'lı bir kasa istiyorsan G915 öne çıkıyor. Aşağıdaki tablo üç modelin başlangıç konfigürasyonlarını yan yana koyuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: 75 bin TL bütçeyle Casper Excalibur G887 alınabilir mi?

Cevap: Evet. Casper Excalibur G887'nin başlangıç konfigürasyonu (Core 7 230H, RTX 3050 6GB, 8GB DDR4, 500GB SSD, FreeDOS) 72.405 TL. Bu fiyata 1TB SSD eklemek 2.022 TL, Windows 11 Home eklemek 3.910 TL tutuyor. 16GB RAM ve Windows 11 Home ile cihaz 80.697 TL'ye çıkıyor.

Soru: Casper Excalibur G887'de RAM ve SSD yükseltilebilir mi?

Cevap: Evet. Casper'ın verdiği bilgiye göre G887'de iki SO-DIMM bellek yuvası ve iki M.2 NVMe SSD yuvası var, en fazla 64GB bellek destekleniyor. Casper'ın SSS sayfasına göre parçayı kendin değiştirdiğinde cihazda hasar oluşmamışsa garanti bozulmuyor, ancak sonradan takılan parçalar Casper garantisi kapsamında değil.

Soru: Casper Excalibur G887'de hangi ekran kartı var?

Cevap: Özelleştirme ekranında 72.405 TL'lik başlangıç konfigürasyonu NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 ile listeleniyor. Ürün sayfasının teknik özelliklerinde RTX 5050 8GB ve RTX 5060 8GB GDDR7 seçenekleri de yer alıyor, ancak 9 Kasım 2026 itibarıyla bu seçeneklerin fiyatı sitede yayınlanmış değil.

Soru: Casper Excalibur G887 öğrenciler için uygun mu?

Cevap: Ders, ödev ve oyunu tek cihazda toplamak isteyen ve cihazı çoğunlukla masada kullanacak öğrenciler için uygun bir seçenek. 17,3 inç ekran çoklu pencere çalışmayı kolaylaştırıyor. Ancak 2,4 kg ağırlık ve 210W adaptör, her gün okula taşınacak bir laptop arayanlar için dikkate alınmalı.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Her gün çantada taşıyacaklar: Casper Excalibur G887 teknik tabloya göre 2,4 kg ve 395 x 261 x 25 mm. Üstüne 210W'lık adaptör de ekleniyor. Okul ile ev arasında sürekli gidip gelecek biri için 15,6 inç bir model daha pratik olabilir.
  • Parlak ortamda çalışanlar: G887'nin ekranı 250 nit parlaklıkta. Güneş alan bir pencere kenarında ya da dışarıda kullanırken ekranın okunması zorlaşabilir.
  • Yüksek yenileme hızı peşinde olan rekabetçi oyuncular: G887'nin ekranı 144 Hz. Aynı işlemci ve ekran kartıyla gelen Excalibur G870'te 165 Hz panel var.
  • Başlangıç fiyatına RTX 50 serisi bekleyenler: 72.405 TL'lik konfigürasyonda RTX 3050 6GB var. RTX 5050 ve RTX 5060 seçenekleri teknik tabloda geçse de henüz fiyatlanmış değil.
  • Hemen almak isteyenler: 9 Kasım 2026 itibarıyla ürün sayfasında 'Çok Yakında', özelleştirme ekranında 'Stoğa Gelince Haber Ver' yazıyor.

Sonuç: Casper Excalibur G887 Kime Göre?

  • Bütçen 75 bin TL civarındaysa ve büyük ekran istiyorsan: Casper Excalibur G887, 72.405 TL'den başlayan fiyatla 17,3 inç 144 Hz ekran sunuyor.
  • Bütçen daha dar ve 15,6 inç yetiyorsa: Aynı işlemci, ekran kartı ve RAM'le gelen Excalibur G870 57.406 TL'den başlıyor.
  • RTX 5060'lı bir kasa istiyorsan: Excalibur G915 85.106 TL'den başlıyor.
  • Cihazı zamanla büyütmek istiyorsan: G887'nin iki RAM ve iki SSD yuvası, 64GB'a kadar bellek desteği işini kolaylaştırıyor.
  • Hem oyun hem günlük kullanım/ders için tek cihaz arıyorsan: G887'nin geniş ekranı ve 1TB SSD seçeneği (+2.022 TL) bu ikisini aynı masada toplamayı kolaylaştırıyor.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 9 Kasım 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından ve özelleştirme ekranından derlenmiştir.

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