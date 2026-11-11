Alaska'da Askeri Üssün Yakınında Görüntülenen Denizanası Benzeri UFO: 3 Dakika Sonra Yok Oldu

Osborn ve kocası Pete, iş için Anchorage'a gitmişti. Yıllarca şehirde yaşayan çift şimdi Valley bölgesinde oturuyor. Sixth Avenue boyunca ilerlerken gökyüzündeki gökkuşağına takılan Osborn, açık araba camından fotoğraf çekmeye başladı. Pete de trafik ışıkları ve geçen araçlar kadraja girmesin diye aracı boş bir şehir merkezi otoparkına çekti.

Olay saat 22.13 civarında yaşandı. Alaska'da haziranda gün batmadığı için gökyüzü hâlâ aydınlıktı. Osborn, görüntüdeki cismin renklerini de anlattı: Anchorage'daki parklarda gördüğü rengârenk uçurtmaların aksine cisim 'siyah ve gümüş' görünüyordu.