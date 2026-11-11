Alaska'da Askeri Üssün Yakınında Görüntülenen Denizanası Benzeri UFO: 3 Dakika Sonra Yok Oldu
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Alaska'nın Anchorage kentinde gökkuşağı fotoğrafı çeken Sara Jane Osborn, 15 Haziran akşamı Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) yönünde havada asılı duran, sarkan uzantılara sahip devasa bir cismi görüntüledi. Osborn'un anlattığına göre siyah-gümüş renkli cisim yaklaşık üç dakika boyunca ağaçların üzerinde süzüldü, ardından göründüğü kadar hızlı biçimde ortadan kayboldu. Görüntüler, Daily Mail'e yaptığı açıklamayla gündem oldu.
[Kaynak: Daily Mail]
Osborn önce sivrisinek sandığı cismi fark edince telefonunu kaldırıp kayda başladı.
Her şey Anchorage'daki Sixth Avenue'da, akşamın hâlâ aydınlık olduğu saatte gökkuşağı fotoğrafı çekerken başladı.
Çift, yarım saat boyunca çevreyi taradı ama ne bir uçurtma ne de uçurtma sahibi bulabildi.
Osborn, cismin JBER'e bağlı ormanlık arazinin üzerinde durduğunu düşünüyor.
"Orada vardı, sonra yoktu": Osborn olanı inkâr edemediğini söylüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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