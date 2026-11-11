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Alaska'da Askeri Üssün Yakınında Görüntülenen Denizanası Benzeri UFO: 3 Dakika Sonra Yok Oldu

Alaska'da Askeri Üssün Yakınında Görüntülenen Denizanası Benzeri UFO: 3 Dakika Sonra Yok Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 08:39
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Alaska'nın Anchorage kentinde gökkuşağı fotoğrafı çeken Sara Jane Osborn, 15 Haziran akşamı Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) yönünde havada asılı duran, sarkan uzantılara sahip devasa bir cismi görüntüledi. Osborn'un anlattığına göre siyah-gümüş renkli cisim yaklaşık üç dakika boyunca ağaçların üzerinde süzüldü, ardından göründüğü kadar hızlı biçimde ortadan kayboldu. Görüntüler, Daily Mail'e yaptığı açıklamayla gündem oldu.

[Kaynak: Daily Mail]

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Osborn önce sivrisinek sandığı cismi fark edince telefonunu kaldırıp kayda başladı.

Osborn önce sivrisinek sandığı cismi fark edince telefonunu kaldırıp kayda başladı.

Osborn, ilk anda ekranda gördüğü karartıyı fotoğrafın bozulması sandı. 'Sinirlendim, bu bir sivrisinek mi diye düşündüm' diyen Osborn, telefondan başını kaldırıp gökyüzüne baktığında şeklin daha yakından bakmayı gerektirdiğini fark etti.

Kocası Pete'e 'Sen de görüyor musun?' diye sordu, birkaç kare fotoğraf çekti ve kayda başladı. Kısa videonun yanı sıra milisaniyeler arayla çekilmiş birden fazla fotoğrafı da olduğunu söyleyen Osborn'a göre asıl tuhaf olan cismin hareketiydi: Sarkan uzantılar rüzgârda birlikte savrulmak yerine birbirinden bağımsız hareket ediyor, cisim de havada asılı kalıp bir sağa bir sola dönüyordu.

Her şey Anchorage'daki Sixth Avenue'da, akşamın hâlâ aydınlık olduğu saatte gökkuşağı fotoğrafı çekerken başladı.

Her şey Anchorage'daki Sixth Avenue'da, akşamın hâlâ aydınlık olduğu saatte gökkuşağı fotoğrafı çekerken başladı.

Osborn ve kocası Pete, iş için Anchorage'a gitmişti. Yıllarca şehirde yaşayan çift şimdi Valley bölgesinde oturuyor. Sixth Avenue boyunca ilerlerken gökyüzündeki gökkuşağına takılan Osborn, açık araba camından fotoğraf çekmeye başladı. Pete de trafik ışıkları ve geçen araçlar kadraja girmesin diye aracı boş bir şehir merkezi otoparkına çekti.

Olay saat 22.13 civarında yaşandı. Alaska'da haziranda gün batmadığı için gökyüzü hâlâ aydınlıktı. Osborn, görüntüdeki cismin renklerini de anlattı: Anchorage'daki parklarda gördüğü rengârenk uçurtmaların aksine cisim 'siyah ve gümüş' görünüyordu.

Çift, yarım saat boyunca çevreyi taradı ama ne bir uçurtma ne de uçurtma sahibi bulabildi.

Çift, yarım saat boyunca çevreyi taradı ama ne bir uçurtma ne de uçurtma sahibi bulabildi.

Cisim kaybolunca çift, akla ilk gelen açıklamayı denedi ve yakındaki parka gitti. Osborn, orada uçurtmasını toplayan birini bulmayı umuyordu. 'Uçurtmayı indiren kimse yoktu. İnsanlar orada olurdu, uçurtma da orada olurdu' diyen Osborn, parkın küçük olduğunu da ekledi: 'Çok küçük bir park. O parktan büyük bir uçurtma uçuramazsınız.'

Arama Arctic Valley yönüne kadar uzandı. Osborn, 'Her yere baktık, yaklaşık 30 dakika boyunca aradık' dedi. Çiftin sorduğu bir başka soru da uçurtma varsa neden yalnızca üç dakika uçurulduğuydu. Osborn, cismi aynı anda gören başka biri de bulamadıklarını söyledi.

Osborn, cismin JBER'e bağlı ormanlık arazinin üzerinde durduğunu düşünüyor.

Osborn, cismin JBER'e bağlı ormanlık arazinin üzerinde durduğunu düşünüyor.

Çiftin tahminine göre cisim, JBER'le ilişkilendirilen ormanlık askerî arazinin üzerinde süzülüyordu. Osborn, 'Ama orası sadece orman' diyerek bölgede göze çarpan bir tesis olmadığını vurguladı. Üs, F-22 Raptor savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor; hava savunma, gözetleme ve askerî hava ikmal operasyonlarını da destekliyor.

Pete'in tahminine göre cisim, çiftin bulunduğu noktadan yaklaşık üç mil (yaklaşık 4,8 kilometre) uzaktaydı. Çift, dağların yakınında çok daha küçük görünen bir uçak da fark etti. Osborn'un cismin ne kadar büyük olduğuna dair izlenimi de bu kıyaslamaya dayanıyor.

"Orada vardı, sonra yoktu": Osborn olanı inkâr edemediğini söylüyor.

"Orada vardı, sonra yoktu": Osborn olanı inkâr edemediğini söylüyor.

Osborn, kendisi de akla yatkın bir açıklama arıyor. 'Belki dron gibi bir şeydir' diyen Osborn'u rahatsız eden şey, cismin görünür büyüklüğü ve alışılmadık hareketi. Pete'in yanında olması da işi değiştiriyor: Osborn, kocası olmasa kendi gözlerinden şüphe edebileceğini söylüyor.

Osborn'un sözleriyle: 'Çünkü orada vardı, sonra yoktu. Olduğunu inkâr edemem.' Daily Mail'in paylaştığı ve cismin havada asılı kaldığı anları gösteren görüntüler:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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