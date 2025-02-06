Fatih Portakal'ın Ayrılığından İnci Taneleri'nde Ortaya Çıkan Büyük Gerçeğe TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Fatih Portakal'ın Ayrılığından İnci Taneleri'nde Ortaya Çıkan Büyük Gerçeğe TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
6 Şubat Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı'nın bugünkü yayınına Cin Ali lakaplı konuğu damgasını vurdu. Yayına alkollü vaziyette çıkan adam, stüdyoda terör estirdi. Kaybolan arkadaşı ile ilgili gerçekleri anlatmak üzere gelen şüpheli kişilerle husumeti olan Cin Ali, adamlara saldırıyor. Hiçbir şey yapamazsa ayakkabısını fırlatıyordu. Müge Anlı'nın ekibi son çare Cin Ali'nin fırlattığı ayakkabıyı sakladı. Konuk canlı yayında çoraplarıyla kalakalınca isyan etti.
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2. NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın son bölümünde fragmanda gördüğümüz yangın sahnesi ülkemizde yaşanan yangın faciası nedeniyle ekrana verilmemişti. Ardından yapımcı Faruk Turgut bu sahnelerin YouTube üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Hayranları için yayın haberi geldi. Ekrana verilmeyen sahneler YouTube üzerinden paylaşıldı.
3. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar kısa sürede milyonlarca hayran edindi. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi oyuncuları başrollerde buluşturan dizide dram ve komedi enfes şekilde işleniyor. Uzun süredir televizyonda komedi işleri görmeye hasret kalmışken Bahar ekranda çiçek gibi açtı. Biz de hayranlarını yapay zekaya sorduk. İşte, yapay zekaya göre Bahar dizisini izleyenlerin sahip olduğu 5 gizli özelliği...
4. Survivor All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ederken adadan veda edenler de gündeme oturuyor. Yarışmadan ayrılan son isim de son kadın düellosunda Serenay Aktaş'a mağlup olan Zeynep Alkan'dı. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yarışmadan sonra bazı itiraflarda bulunurken, kırgın olduğu ismi de açıkladı.
5. Bir dönem Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından bir tanesi olmuştu. Hala pek çoğumuzun ara ara açıp izlediği dizi büyük bir izleyici kitlesi elde etmişti. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Taner Ölmez inanılmaz bir açıklamada bulundu. Medcezir'in yeniden çekilebilme ihtimalini duyanlar ise inanılmaz heyecanlandı. Kimileri de eski tadının olmayacağını söyledi.
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6. Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verdiğini duyurdu. Ünlü gazeteci Sözcü Tv'den de ne zaman ayrılacağını açıkladı.
7. Kendine has tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla gündemden düşmeyen Deniz Seki Özgür Aras’ın doğum gününde görüntülendi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren ünlü şarkıcıya ''Senaryolardan teklif geliyor mu?'' sorusu yöneltildi. Konunun cezaevi günlerine gelmesine çok sinirlenen Deniz Seki röportajı yarıda kesip orayı terk etti.
8. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımın ilk bölümünden bu yana merakla beklediğimiz büyük sırrın perde arkası nihayet açığa çıktı. Azem Yücedağ, çocuklarını karşına alıp annelerini kimin öldürdüğünü açıkladı. Gerçek ortaya çıkarken bambaşka bir bomba daha patladı!
9. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şoke eden anlar yaşandı. 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili konu işlenirken, 'Cin Ali' lakaplı arkadaşının yayına sarhoş çıktığı anlaşıldı. Yayında küfürler savuran adam Müge Anlı'yı bir hayli sinirlendirdi.
10. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm Türkiye unutulmaz bir acı yaşadı. Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın yanısıra Hatay, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Malatya ve Elazığ'ın doğrudan etkilendiği depremlerde milyonlarca insan evinden, yurdundan oldu. Bir doğal afetin nasıl felakete dönüştüğüne, yaşananlara ve yaşatılanlara şahit olduğumuz olayın üstünden tam iki yıl geçti. Tüm Türkiye yeniden bu acı günü anarken, televizyon kanallarından da paylaşım geldi.
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11. 6. sezonuyla ekrana gelen Kuruluş Osman, uzun süren ekran yolculuğuna rağmen reytinglerde zirvedeki yerini koruyor. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde Orhan ve Holofira'nın beğenilen ilişkisi yine ön plandaydı. İkilinin birlikte sahnelerine yorum yağdı.
12. NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi çarşamba akşamlarının güçlü yapımlarından biri. Diziyle ilgili son zamanlarda beklenmeyen iddialar ortaya atılıyordu. Dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri ve dizinin resmi hesabı, geçtiğimiz hafta karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkmıştı. Bu da Vuslateri'nin diziden ayrılacağı iddialarını ortaya çıkarmıştı. Kısa süre sonra yeniden takipleşmelerinin ardından Vuslateri yaptığı paylaşımlarla adeta iddiaları yalanladı.
13. Survivor 2025'te tartışmalar devam ediyor. Bunlara bir yenisi ise Adem ve yarışmaya yedeklerden dahil olan Hikmet arasında gerçekleşti. Oyun sırasında laf dalaşına giren ikilinin tartışması ada konseyine kadar gitti. İşte yaşananlar...
14. Survivor 2025'in son kadın düellosunda Serenay Aktaş'a yenilen Zeynep Alkan, yarışmaya veda etmişti. Elendikten sonra röportaj veren Zeynep, finale gitmesini istediği yarışmacıları açıkladı.
15. 2015-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Kara Sevda, Türk televizyonlarına damga vurmuş bir iş. Mart ayından itibaren İtalya'da yayınlanmaya başlayan Kara Sevda, İtalyan izleyicilerin kalbini çalarken dün akşam popüler dizinin final bölümü yayınlandı. Dizinin unutulmaz finalini izleyen İtalyanlar hüngür hüngür ağladı.
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16. NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrelnissa Zeyd'in yetişkinliğini canlandırması için Eda Ece ile anlaşmaya varılmıştı. Efsane ressamlar arasında yer alan Fahrelnissa Zeyd'i canlandırmak için saçlarını siyaha boyatacak olan Eda Ece, resim dersi aldığına dair paylaşım yaptı. Akıllara ise "Rolüne mi hazırlanıyor?" sorusu geldi.
17. Beyaz TV'deki Yeni Baştan programını sunan Esra Ezmeci, bir yandan sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Bir takipçisinin karısıyla ilgili fantezisine sinirlenen Ezmeci kendini tutamadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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