Diziden Ayrılacağı İddia Edilmişti: Gonca Vuslateri'den Söylentileri Yalanlayacak Cinsten Paylaşımlar Geldi!
Diziden Ayrılacağı İddia Edilmişti: Gonca Vuslateri'den Söylentileri Yalanlayacak Cinsten Paylaşımlar Geldi!
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi çarşamba akşamlarının güçlü yapımlarından biri. Diziyle ilgili son zamanlarda beklenmeyen iddialar ortaya atılıyordu. Dizide Nur karakterine hayat veren Gonca Vuslateri ve dizinin resmi hesabı, geçtiğimiz hafta karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkmıştı. Bu da Vuslateri'nin diziden ayrılacağı iddialarını ortaya çıkarmıştı. Kısa süre sonra yeniden takipleşmelerinin ardından Vuslateri yaptığı paylaşımlarla adeta iddiaları yalanladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... son zamanlarda bazı önemli iddialarla çalkalanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gonca Vuslateri geçtiğimiz günlerde resmi hesabı takipten çıkmış, aynı şekilde resmi hesap da ünlü oyuncuyu takip etmeyi bırakmıştı.
Ancak kısa süre sonra yeniden karşılıklı olarak takipleşmişler ve bu takipten çıkma meselesiyle gündeme gelen "diziden ayrılma" iddiaları da böylece etkisini bir nebze yitirmişti.
Vuslateri ortalığı karıştıran bu iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmasa da, dün akşamki bölümle ilgili sık sık paylaşımlar yaptı.
O paylaşımları böyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne dersiniz, ünlü oyuncunun paylaşımları "Buradayım" mesajı veriyor mu sizce?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın