Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıt: "DEM Parti, AK Parti'ye Kazandırmak İçin mi Seçime Giriyor?"

'Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.

Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen, istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir.

Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz.

Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır.

Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz.

Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum.'