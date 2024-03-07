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Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıt: "DEM Parti, AK Parti'ye Kazandırmak İçin mi Seçime Giriyor?"

Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıt: "DEM Parti, AK Parti'ye Kazandırmak İçin mi Seçime Giriyor?"

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.03.2024 - 15:14

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı' sözlerine yanıt verdi. Erbakan, 'Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malatya'da Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisini şu sözlerle hedef almıştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malatya'da Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisini şu sözlerle hedef almıştı:

'Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.

 Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen, istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir.

Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz.

Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır.

Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. 

Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum.'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerine Gaziantep'te yanıt verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerine Gaziantep'te yanıt verdi.

Erbakan, 'Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz' dedi

Erbakan konuşmasının devamında ayrıca AK Parti'nin mantık hatası yaptığını savundu ve şunları söyledi: "Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. "

Erbakan konuşmasının devamında ayrıca AK Parti'nin mantık hatası yaptığını savundu ve şunları söyledi: "Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. "

"Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak."

"Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak."

'Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer. 

Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir.'

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