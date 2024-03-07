Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıt: "DEM Parti, AK Parti'ye Kazandırmak İçin mi Seçime Giriyor?"
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıt: "DEM Parti, AK Parti'ye Kazandırmak İçin mi Seçime Giriyor?"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı' sözlerine yanıt verdi. Erbakan, 'Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek.' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Malatya'da Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisini şu sözlerle hedef almıştı:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerine Gaziantep'te yanıt verdi.
Erbakan konuşmasının devamında ayrıca AK Parti'nin mantık hatası yaptığını savundu ve şunları söyledi: "Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. "
"Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak."
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