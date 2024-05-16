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Fatih Altaylı'dan 'Menzil Tarikatı' İddiası: "Ali Yerlikaya'yı Görevden Almak İçin Kullanılacak"

Fatih Altaylı'dan 'Menzil Tarikatı' İddiası: "Ali Yerlikaya'yı Görevden Almak İçin Kullanılacak"

Fatih Altaylı menzil
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.05.2024 - 12:33

Gazeteci Fatih Altaylı, Ankara'da peş peşe yaşanan siyasi depremler sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınabileceğini ve bunun için de 'Menzil Tarikatı'nın kullanılacağını iddia etti. 

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet amirlerinin Ankara'da yarattığı deprem sürürken, bir yandan da devlet içinde yeni bir oluşum olup olmadığı tartışılıyor.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet amirlerinin Ankara'da yarattığı deprem sürürken, bir yandan da devlet içinde yeni bir oluşum olup olmadığı tartışılıyor.

Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında yaşananlar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlika'nın koltuğundan alınabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 👇

Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında yaşananlar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlika'nın koltuğundan alınabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 👇

'Bir süre önce Ayhan Bora Kaplan adlı çete reisine yönelik operasyon yaptığı için “kahraman” ilan edilen polisler, şimdi kendilerini kahraman ilan edenlerin hedefi haline gelmişlerdi.

Ne oluyordu da, bir süreç böylesine farklı bir yöne sürüklenebiliyor, ya da çekilebiliyordu.

Dün yaptığım tüm konuşmalardan anladığım şu oldu.

Birileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı bakanlık koltuğundan kaldırmak için düğmeye basmıştı.'

"Hedefin Ali Yerlikaya’yı yıpratmak ve görevden aldırmak olduğu konusunda kimsenin kuşkusu yok. Bunun için her yol denenecek belli ki! Bu konuda muhalif basının desteğini almak için izlenecek yol da hemen hemen belli. Menzil Tarikatı bağlantısı kullanılacak."

"Hedefin Ali Yerlikaya’yı yıpratmak ve görevden aldırmak olduğu konusunda kimsenin kuşkusu yok. Bunun için her yol denenecek belli ki! Bu konuda muhalif basının desteğini almak için izlenecek yol da hemen hemen belli. Menzil Tarikatı bağlantısı kullanılacak."

"Menzilcilerin İçişleri Bakanlığı’nda örgütlendiği sanki yeni öğreniliyormuş gibi, sanki başka bakanlıklarda da göz göre göre örgütlendikleri bilinmiyormuş gibi gündeme getirilecek. Ali Yerlikaya sağlı sollu yıpratılacak ve görevden alınması sağlanacak."

"Menzilcilerin İçişleri Bakanlığı’nda örgütlendiği sanki yeni öğreniliyormuş gibi, sanki başka bakanlıklarda da göz göre göre örgütlendikleri bilinmiyormuş gibi gündeme getirilecek. Ali Yerlikaya sağlı sollu yıpratılacak ve görevden alınması sağlanacak."
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'Bu arada Ayhan Bora Kaplan soruşturması da “sadeleştirilecek” ve bir çete lideri değil, bir çakal yargılamasına dönüştürülerek, dal budak sarması istenmeyen yerlere ilerlemesi engellenecek.

Bu davanın ortaya koyduğu gerçek şu.

Devlet bitirilmiş.

Türkiye’nin en önemli bakanlıklarında at izi it izine karışmış.

Dün övülen bakanlara, bugün komplo kurulur hale gelmiş.'

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