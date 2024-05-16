Fatih Altaylı'dan 'Menzil Tarikatı' İddiası: "Ali Yerlikaya'yı Görevden Almak İçin Kullanılacak"
Fatih Altaylı'dan 'Menzil Tarikatı' İddiası: "Ali Yerlikaya'yı Görevden Almak İçin Kullanılacak"
Gazeteci Fatih Altaylı, Ankara'da peş peşe yaşanan siyasi depremler sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınabileceğini ve bunun için de 'Menzil Tarikatı'nın kullanılacağını iddia etti.
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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet amirlerinin Ankara'da yarattığı deprem sürürken, bir yandan da devlet içinde yeni bir oluşum olup olmadığı tartışılıyor.
Ünlü Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında yaşananlar sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlika'nın koltuğundan alınabileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: 👇
"Hedefin Ali Yerlikaya’yı yıpratmak ve görevden aldırmak olduğu konusunda kimsenin kuşkusu yok. Bunun için her yol denenecek belli ki! Bu konuda muhalif basının desteğini almak için izlenecek yol da hemen hemen belli. Menzil Tarikatı bağlantısı kullanılacak."
"Menzilcilerin İçişleri Bakanlığı’nda örgütlendiği sanki yeni öğreniliyormuş gibi, sanki başka bakanlıklarda da göz göre göre örgütlendikleri bilinmiyormuş gibi gündeme getirilecek. Ali Yerlikaya sağlı sollu yıpratılacak ve görevden alınması sağlanacak."
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