Fatih Altaylı'dan 'Menzil Tarikatı' İddiası: "Ali Yerlikaya'yı Görevden Almak İçin Kullanılacak"

'Bir süre önce Ayhan Bora Kaplan adlı çete reisine yönelik operasyon yaptığı için “kahraman” ilan edilen polisler, şimdi kendilerini kahraman ilan edenlerin hedefi haline gelmişlerdi.

Ne oluyordu da, bir süreç böylesine farklı bir yöne sürüklenebiliyor, ya da çekilebiliyordu.

Dün yaptığım tüm konuşmalardan anladığım şu oldu.

Birileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı bakanlık koltuğundan kaldırmak için düğmeye basmıştı.'