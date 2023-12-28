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Fatih Akın'ın Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'a Karşı Kendini Övmesi Görenleri Kahkahaya Boğdu!

Fatih Akın'ın Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'a Karşı Kendini Övmesi Görenleri Kahkahaya Boğdu!

film
themyscira - Misafir Editör
29.12.2023 - 01:24

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasında bir süredir devam eden soğuk savaşları artık hepimiz biliyoruz. Üstelik küslüklerinin sebebini de öğrendik. Ancak Zeki Demirkubuz mu Nuri Bilge Ceylan mı diye biz düşünedururken Fatih Akın'ın kendini övdüğü bir videoyu paylaşması herkesi güldürdü.

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Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un dostluklarının yerini bir süredir alan küslüğün hepimiz farkındayız.

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un dostluklarının yerini bir süredir alan küslüğün hepimiz farkındayız.

Ancak bu küslüğün sebebini hiçbirimiz bilmiyorduk.

Ancak bu küslüğün sebebini hiçbirimiz bilmiyorduk.

Hatta bu belki de yalnızca bir "yönetmenlik" yarışıdır diye düşündüğümüz olmuştu.

Hatta bu belki de yalnızca bir "yönetmenlik" yarışıdır diye düşündüğümüz olmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde olayın sebebinin bir "Cannes davası" olduğunu öğrendik. Detaylar için böyle buyurun:

Meğer Demirkubuz Cannes aleyhine konuştuğu için Ceylan onunla konuşmuyormuş.

Meğer Demirkubuz Cannes aleyhine konuştuğu için Ceylan onunla konuşmuyormuş.

Ancak tartışma daha sürecek gibi görünüyor.

Bu iki usta yönetmen küslüklerini konuştururken bir başka başarılı yönetmen Fatih Akın esprili bir biçimde olaya dahil oldu.

Bu iki usta yönetmen küslüklerini konuştururken bir başka başarılı yönetmen Fatih Akın esprili bir biçimde olaya dahil oldu.
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"Ne Nuri Bilge Ceylan ne Zeki Demirkubuz. İkisi de Fatih Akın'ın getir götürünü yapamazlar." notuyla hazırlanan bu videoyu Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.

Haliyle görenler kahkahalarına engel olamadı.

Haliyle görenler kahkahalarına engel olamadı.
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Siz bu esprili dahil oluş ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz bu esprili dahil oluş ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
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Ali KURT

''takılıyoz işte,boks maçı güzel kızlar falan'' :) göndermeler de güzel. Sanatçı olmak ayrı bir seviye gerçekten. Ülkemi dahi zekasına sahip,sanatçı ruhlu ... Devamını Gör

bjk81

Sen Bi dur :)

KaraOzan

emmoğlu takılıyor kızlar da var. devamm