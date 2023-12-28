Fatih Akın'ın Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan'a Karşı Kendini Övmesi Görenleri Kahkahaya Boğdu!

Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz arasında bir süredir devam eden soğuk savaşları artık hepimiz biliyoruz. Üstelik küslüklerinin sebebini de öğrendik. Ancak Zeki Demirkubuz mu Nuri Bilge Ceylan mı diye biz düşünedururken Fatih Akın'ın kendini övdüğü bir videoyu paylaşması herkesi güldürdü.