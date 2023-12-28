Doğu Demirkol’un Yaşam Koçlarını Tiye Aldığı "Yaşam Koçu" Filminden Yeni Bir Fragman Geldi!
Doğu Demirkol’un Yaşam Koçlarını Tiye Aldığı "Yaşam Koçu" Filminden Yeni Bir Fragman Geldi!
'Yaşam Koçu' başrollerinde Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı yeni fragmanıyla seyirci karşısına çıktı. Demirkol'un yaşam koçlarını tiye aldığı filmin yeni fragmanına ilk tepkiler geldi.
Detaylar içeriğimizde!
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Doğu Demirkol'un hem senarist koltuğunda oturduğu hem başrolünde yer aldığı Yaşam Koçu, iki yakın arkadaş olan Cafer ve Helin'in hikayesini konu ediniyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol'un yanı sıra Yağmur Yağmur Tanrısevsin, Bülent Çolak gibi ünlü isimler yer alıyor.
Yaşam koçlarının tiye alındığı film, 12 Ocak 2024 tarihinde meraklısıyla buluşacak.
Cafer'in Türkiye'nin en popüler yaşam koçu oluşunu izleyeceğimiz Yaşam Koçu'ndan ilk afiş geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı hatırlarsanız.
Hatırlamayanlar için ilk afişi hemen aşağıya bıraktık 👇🏼
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Geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen komediden bir de fragman yayınlandı!
İzleyiciyi şimdiden kahkahaya boğan Yaşam Koçu'nun fragmanıyla sizi baş başa bırakıyoruz.
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Fragmanı beğenenler kadar eleştirenler de oldu!
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