Pixar Yeni Bir "Cars" Projesi İçin Çalışmalara Başladığını Doğruladı

Yönetmen Jay Ward, popüler animasyon serisi 'Cars'ın yeni projesi üzerinde çalıştıklarını bir röportajda onayladı. Ancak Pixar'ın film ve şov geliştirme süreçleri uzun zaman gerektirdiğinden bu projenin kamuoyuna duyurulması birkaç yıl alabilir. Detaylar içerikte. 👇

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