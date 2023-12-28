Pixar Yeni Bir "Cars" Projesi İçin Çalışmalara Başladığını Doğruladı
Pixar Yeni Bir "Cars" Projesi İçin Çalışmalara Başladığını Doğruladı
Yönetmen Jay Ward, popüler animasyon serisi 'Cars'ın yeni projesi üzerinde çalıştıklarını bir röportajda onayladı. Ancak Pixar'ın film ve şov geliştirme süreçleri uzun zaman gerektirdiğinden bu projenin kamuoyuna duyurulması birkaç yıl alabilir. Detaylar içerikte. 👇
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Pixar'ın "Cars" serisine ilişkin yeni bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Bir röportaj sırasında yaratıcı yönetmen Jay Ward serinin devamı niteliğindeki projeler hakkında konuştu.
Sunucu Jonny Smith tarafından sorulan sorulara yanıt veren Ward, yeni Cars projelerinin üzerinde çalıştıklarını doğruladı.
Ancak bu projelerin halka açıklanması birkaç yıl sürebilir çünkü Pixar'ın film ve şov geliştirme süreci uzun zaman alabiliyor.
Ward'ın ifadelerine göre Cars serisinin geleceği parlak ve serinin devamı için heyecan verici projeler üzerinde çalışıyorlar.
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Ayrıca Ward, Pixar'ın Cars serisinin zaman içinde bu kadar büyüyeceğini öngöremediğini belirtti.
Ward, serinin 2006'da yayınlandığı dönemde DVD'lerin popüler olduğunu ve bunun serinin popülaritesine katkı sağladığını ifade etti.
Cars'ın ilk gösteriminden sonra özellikle yıl sonu ve takip eden yıl boyunca izleyici kitlesinin sürekli arttığını sözlerine ekledi.
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