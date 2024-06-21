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Fantastik-İronik ve Derin: Gülercan Hacıoğlu

etiket Fantastik-İronik ve Derin: Gülercan Hacıoğlu

Özlem Gökbel
Özlem Gökbel - yazio
21.06.2024 - 10:21

Yaşam felsefesini bu üç kelime ile -fantastik-ironik ve derin- tanımlayan Gülercan Hacıoğlu geç keşfettiğim çok kıymetli bir sanatçı. Açıkçası ben tanıyınca siz de tanıyın istedim. 1960 yılında Bulgaristan’da doğmuş ve 30’larına kadar orada yaşamış. 1989’da Sofya Ulusal Sanat Akademisinden mezun olduktan sonra zorunlu göçe tabi tutulunca, Türkiye’ye gelmiş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamış. Pek çok kıymetli hoca ile teşrik-i mesai yaparken aynı zamanda bugün isimlerini hayranlıkla andığımız pek çok sanatçıya da rehber olmuş. 

Ta o vakitlerden bugüne birçok karma sergiye katılmış, altı tane de kişisel sergi açmış. Yedincisini şimdilerde Istanbul Concept Gallery’de sergiliyor: “Dalgalı Gerçek” 

Tuval ve kâğıt üzerine karışık teknikle uyguladığı eserleriyle göz göze gelince insan bir dalgalanıyor gerçekten de…

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ÖG: Sanat eğitimi almaya hatta sizi bir sanatçı olmaya yönlendiren neydi? Dürtünüzü nasıl keşfettiniz?

ÖG: Sanat eğitimi almaya hatta sizi bir sanatçı olmaya yönlendiren neydi? Dürtünüzü nasıl keşfettiniz?

GH: Her zaman resim yapan bir çocuk oldum. Bunun sonucunda ortaokulda hocalarım aileme güzel sanatlar lisesine gitmek gerektiğini söyledi. Ben de sınavlara girdim ve dereceyle kazandım. Böylece çok istediğim alana ilk adımımı atmış oldum.

ÖG: Bulgaristan'da doğmanın ve Sofya Ulusal Sanat Akademisi'nin üzerinizdeki etkileri neler oldu? O dönem sizi en çok etkileyen deneyimler ve kişiler kimlerdi?

GH: O dönem Sofya Akademisi bir kale gibiydi  ve resim bölümü sadece 6 kişi alıyordu. Haliyle sınavları kazanmak bir mucizeydi, hele ki  bir azınlık (Türk) olarak  kazanmak daha da mucizevi bir durumdu. Ben o sınavı da dereceyle kazanarak kimsenin beklemediği bir şeyi gerçekleştirmiş oldum. Bu hem benim kendime olan güvenimde sonraki aşamalar için çok etkili oldu hem de Sofya sanat camiasının bana bakışı ve güveni açısından. Dolayısıyla  bütün sanatçı ve profesörlerle kendiliğinden arkadaş ve meslektaş olmuş oldum. Hayatımı ve işlerimi o dönem için en çok etkileyen kişiler arasında Stoyan Donev, Svetlin Rusev, Desislava Mincheva, Vlantin Kolev bulunur.

ÖG: 1995 yılından beri Türkiye'desiniz. Sizi buraya getiren neydi? MSGSÜ’de yüksek lisansla başlayan bu süreçte karşılaştığınız zorluklar ve kazandığınız deneyimler olmuştur mutlaka?

ÖG: 1995 yılından beri Türkiye'desiniz. Sizi buraya getiren neydi? MSGSÜ’de yüksek lisansla başlayan bu süreçte karşılaştığınız zorluklar ve kazandığınız deneyimler olmuştur mutlaka?

(Helen 112x82cm tuval uzeri karisik teknik 2024)

GH: Beni buraya getiren şey 1989’daki  zorunlu göçe tabi tutulan dönem oldu. Yüksek lisansa başvurma nedenim sistemi ve sanat çevresini tanımaktı. Akademinin nasıl işlediğini, hocaların öğrencileriyle olan diyaloglarını gözlemleme şansım oldu.

ÖG: Çalışmalarınızda hem kâğıt, hem tuval kullanıyorsunuz ve karışık teknikle üretiyorsunuz? Sizi hiç tanımayan birine tekniğinizi nasıl anlatırdınız?

ÖG: Çalışmalarınızda hem kâğıt, hem tuval kullanıyorsunuz ve karışık teknikle üretiyorsunuz? Sizi hiç tanımayan birine tekniğinizi nasıl anlatırdınız?

(Her Seyi Yutan Zaman 147x147cm tuval uzeri karisik teknik 2024)

GH: Hangi teknikle kendini ifade etmek istiyorsan onu kullanıyorsun, bir sanatçı için ayrım yoktur. Her tekniğin farklı bir plastik dili vardır, üretim dediğimiz şey aslında beynin tasarladığı ve elinin uyguladığı bir oluşum yani sanat üretiminin ortaya çıkması bu iki şeyin oluşumudur.

“Shakespeare'in fantastik olana bakışı, Molière'in ironi anlayışı ve Alfred de Musset'de görünen hafif ve derin kavramlar üzerine düşünerek, duyarlı ve dikkatli bir izleyicinin ön Rönesans sayfalarında aradığı gerçeklik algısını ve zeminini irdeledim. Figür üzerinden insan ilişkilerini, duygularının ve davranışlarının nasıl bir evrim sürecinden geçtiğini ve aynı zamanda nasıl hiç değişmediğini düşündüm. Değişen ve yenilenen dünyada, değişen ve yenilenen gerçeklerin kayganlığını ve dalgalanmasını sorgularken ironiyi de araç olarak kullandım ve sergiyi bu temalar üzerine inşa ettim.”

ÖG: Böyle diyorsunuz yeni serginizin manifestosunda… Her cümlesinden onlarca soru çıkar. Ama ben önce ve kısaca neden “ön Rönesans” diye soracağım 

ÖG: Böyle diyorsunuz yeni serginizin manifestosunda… Her cümlesinden onlarca soru çıkar. Ama ben önce ve kısaca neden “ön Rönesans” diye soracağım 

(Görünüştür Kaybolan  128x160.5cm tuval üzeri karısık teknik  2024)

GH: Sanat tarihine dokunmak benim için çok önemli bir durum çünkü bizim (sanatçıların) hayatımızın yüzde 99’u sanat tarihiyle geçiyor; her şeyden önce bizi en çok  besleyen unsur. Sanatta her şeyin bir devamlılığı var, birbirini takip eden yüzyıllar var. Mağaradan ön Rönesans’a gelen oradan da günümüze devam eden bir süreç olduğunu vurgulamak istedim.

ÖG: Eserlerinize baktığımda teslimiyet, yakarış, haykırış, bazen agresyon gibi unsurları hissedebiliyoruz. Bu dışa vurumlardaki motivasyonunuz nedir? İzleyiciye nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz?

GH: Sergideki işlerin isimlerini özellikle yanlarına-altlarına yazdırmak istemedim, istediğim şey önce izleyici kendi gözlemini ve hislerini duysun, benden etkilenmesin, baksın ve biraz düşünsün... İsim anlatır ve tamamlar resmi ama önce izleyici biraz sorgulasın...

ÖG: "Fantastik olana bakış" ve "gerçeklik algısı" arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? Sanat eserlerinizde bu iki kavramı nasıl harmanlıyorsunuz?

ÖG: "Fantastik olana bakış" ve "gerçeklik algısı" arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? Sanat eserlerinizde bu iki kavramı nasıl harmanlıyorsunuz?

(Önceden Var Olandan Öte ...  140x140cm  tuval uz.karisik teknik  2024)

GH: Bu soruya çok kısa bir cevap vereceğim; ekspresif ve monokrom bir yorum diliyle insan psikolojisinin dalgalarına ulaşmaya çalışıyorum.

ÖG: İroniyi yaşamınızda da bir araç olarak kullanıyor musunuz? 

GH: Yaşamım ironi kavramı üzerine kurulmuş...

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ÖG: Serginiz Haziran sonunda bitecek. Önümüzdeki dönem için planlarınızı merak ediyorum. Dalgalı Gerçek sergisinden sonra sırada ne var?

ÖG: Serginiz Haziran sonunda bitecek. Önümüzdeki dönem için planlarınızı merak ediyorum. Dalgalı Gerçek sergisinden sonra sırada ne var?

(Tina ve Andy-65x80 cm-tuval uzeri karisik teknik.2024)

GH: Hayatın farklı dönemleri var, onların getirilerini gözlemleyeceğim ve planlamamı ona göre yapacağım.

ÖG:Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımak büyük mutluluk oldu benim için. 

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KİŞİSEL SERGİLER

2017    “The News”, Gallery Aydın, Aydın Üniversitesi, İstanbul, TR

2013    “News”, Galatea Art, İstanbul, TR

2012    “Gece Bekçileri”, Galatea Art, İstanbul, TR

2010    “Çekim”, Galatea Art, İstanbul, TR

2007    “Şipka 6”, Sofia, BG

1998    K.K.D., Kızanlık, BG

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KARMA SERGİLER

2023    “Ortadan Başlamak”, Feshane Art İstanbul, Istanbul Concept Gallery, İstanbul, TR

2023    “Ar(t)chive, İstanbul Concept Gallery, İstanbul, TR

2023    “Parrhesia: Doğruyu Söyleyecek Kadar Cesur Musun?”, ArtContact İstanbul, İstanbul Concept Gallery, İstanbul, TR

2023    “Ekinoks”, Istanbul Concept Gallery, İstanbul, TR

2023    “Özgürlük Senin Karakterindir”, Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali, İstanbul, TR

2016    ‘’Eski Düşler, Yeni Gerçekler’’ Korart Galeri, Adana, TR

2014    “Sanatta Varoluş!”, MKM, İstanbul, TR

2014    ‘Ben’’, Art212, Bodrum, TR

2014    “Sıkıyorsa Gel! #direnkalbim Seni Paylaşıyorum’’, Piramid Sanat, İstanbul, TR

2013    “Müdahale Var mı?”, TÜYAP Sanat Fuarı, İstanbul, TR

1999    Galeri Disonans, Plovdiv, BG

1997    Kızıltoprak Sanat Galerisi, İstanbul, TR

1997    “Yorum 1, Deniz Müzesi Sanat Galerisi, İstanbul, TR

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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