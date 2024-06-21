Fantastik-İronik ve Derin: Gülercan Hacıoğlu

GH: Her zaman resim yapan bir çocuk oldum. Bunun sonucunda ortaokulda hocalarım aileme güzel sanatlar lisesine gitmek gerektiğini söyledi. Ben de sınavlara girdim ve dereceyle kazandım. Böylece çok istediğim alana ilk adımımı atmış oldum.

ÖG: Bulgaristan'da doğmanın ve Sofya Ulusal Sanat Akademisi'nin üzerinizdeki etkileri neler oldu? O dönem sizi en çok etkileyen deneyimler ve kişiler kimlerdi?

GH: O dönem Sofya Akademisi bir kale gibiydi ve resim bölümü sadece 6 kişi alıyordu. Haliyle sınavları kazanmak bir mucizeydi, hele ki bir azınlık (Türk) olarak kazanmak daha da mucizevi bir durumdu. Ben o sınavı da dereceyle kazanarak kimsenin beklemediği bir şeyi gerçekleştirmiş oldum. Bu hem benim kendime olan güvenimde sonraki aşamalar için çok etkili oldu hem de Sofya sanat camiasının bana bakışı ve güveni açısından. Dolayısıyla bütün sanatçı ve profesörlerle kendiliğinden arkadaş ve meslektaş olmuş oldum. Hayatımı ve işlerimi o dönem için en çok etkileyen kişiler arasında Stoyan Donev, Svetlin Rusev, Desislava Mincheva, Vlantin Kolev bulunur.