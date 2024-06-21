Fantastik-İronik ve Derin: Gülercan Hacıoğlu
Yaşam felsefesini bu üç kelime ile -fantastik-ironik ve derin- tanımlayan Gülercan Hacıoğlu geç keşfettiğim çok kıymetli bir sanatçı. Açıkçası ben tanıyınca siz de tanıyın istedim. 1960 yılında Bulgaristan’da doğmuş ve 30’larına kadar orada yaşamış. 1989’da Sofya Ulusal Sanat Akademisinden mezun olduktan sonra zorunlu göçe tabi tutulunca, Türkiye’ye gelmiş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamış. Pek çok kıymetli hoca ile teşrik-i mesai yaparken aynı zamanda bugün isimlerini hayranlıkla andığımız pek çok sanatçıya da rehber olmuş.
Ta o vakitlerden bugüne birçok karma sergiye katılmış, altı tane de kişisel sergi açmış. Yedincisini şimdilerde Istanbul Concept Gallery’de sergiliyor: “Dalgalı Gerçek”
Tuval ve kâğıt üzerine karışık teknikle uyguladığı eserleriyle göz göze gelince insan bir dalgalanıyor gerçekten de…