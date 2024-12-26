Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Aralık Ayı Faiz Kararını Açıkladı mı?
Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Aralık Ayı Faiz Kararını Açıkladı mı?
2024'ün sonlarına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Birçok kişi aralık ayı faiz kararının ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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Faiz Kararı Ne Oldu?
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