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Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Aralık Ayı Faiz Kararını Açıkladı mı?

Faiz Kararı Ne Oldu? Merkez Bankası Aralık Ayı Faiz Kararını Açıkladı mı?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 12:51

2024'ün sonlarına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Birçok kişi aralık ayı faiz kararının ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı.

Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Faiz Kararı Ne Oldu?

Faiz Kararı Ne Oldu?

Merkez Bankası tarafından yılın son faiz kararı henüz açıklanmadı. Ancak toplantıya az bir süre kaldığı için bu konuda araştırmalar hız kazandı. Piyasaların yanı sıra vatandaşlar da çıkacak kararı merakla takip ediyor.

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Merkez Bankası faiz kararı 26 Aralık 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Kararın açıklanmasına çok az bir zaman kalırken toplantı için geri sayım başladı.

Kasım Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?

Kasım Ayı Faiz Kararı Ne Olmuştu?

TCMB Para Politikası Kurulu, merakla beklenen kasım ayı faiz kararını geçtiğimiz ay açıklamış ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 8. kez yüzde 50'de sabit tutmuştu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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