Fahiş Fiyatlara Emrah Safa Gürkan da İsyan Etti: "Bir Kruvasan 455 TL Olur mu?"
Fahiş Fiyatlara Emrah Safa Gürkan da İsyan Etti: "Bir Kruvasan 455 TL Olur mu?"
Türkiye'nin son günlerdeki gündemlerinden birisi de fahiş fiyatlar. Özellikle cafe ve restoranlardaki fiyat artışlarının ardından 'Dışarıda Yemiyoruz' akımı başladı.
Ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Fürkan da fahiş fiyatlara isyan etti.
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Son zamanlarda sosyal medyada yurt dışında yediği yemeklerin fiyatlarını paylaşan kişilere denk gelmişsinizdir.
Yurt dışında yemek yiyen kimselerin pek çoğu, yemeklerin fiyatlarının ülkemizden oldukça ucuz olduğunu söyledi. Tüm bunların üzerine Türkiye, İstanbul'daki bir kurabiyenin fiyatını tartışmaya başladı.
Tüm bu kurabiye tartışmaları sürerken ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan'dan da bir tepki geldi.
Emrah Safa Gürkan, bir kruvasanın neden 455 TL olduğunu sorguladığı bir paylaşım yaptı.
Muhtemelen yurt dışında 4 euroya yiyebileceğiniz bir kruvasan, ülkemizde 13 euro!
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Ünlü tarihçinin bu paylaşımını destekleyen yorumlar da gecikmedi;
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