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Fahiş Fiyatlara Emrah Safa Gürkan da İsyan Etti: "Bir Kruvasan 455 TL Olur mu?"

Fahiş Fiyatlara Emrah Safa Gürkan da İsyan Etti: "Bir Kruvasan 455 TL Olur mu?"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.04.2024 - 15:19

Türkiye'nin son günlerdeki gündemlerinden birisi de fahiş fiyatlar. Özellikle cafe ve restoranlardaki fiyat artışlarının ardından 'Dışarıda Yemiyoruz' akımı başladı. 

Ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Fürkan da fahiş fiyatlara isyan etti.

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Son zamanlarda sosyal medyada yurt dışında yediği yemeklerin fiyatlarını paylaşan kişilere denk gelmişsinizdir.

Son zamanlarda sosyal medyada yurt dışında yediği yemeklerin fiyatlarını paylaşan kişilere denk gelmişsinizdir.

Türkiye'de son yıllarda gıda enflasyonunun inanılmaz bir derecede arttığı bir gerçek. Peki cafe ve restoranların sadece bu enflasyon kadar zam yaptığı doğru mu?

Yurt dışında yemek yiyen kimselerin pek çoğu, yemeklerin fiyatlarının ülkemizden oldukça ucuz olduğunu söyledi. Tüm bunların üzerine Türkiye, İstanbul'daki bir kurabiyenin fiyatını tartışmaya başladı.

Yurt dışında yemek yiyen kimselerin pek çoğu, yemeklerin fiyatlarının ülkemizden oldukça ucuz olduğunu söyledi. Tüm bunların üzerine Türkiye, İstanbul'daki bir kurabiyenin fiyatını tartışmaya başladı.

Un kullanılmadan antep fıstığıyla yapıldığı belirtilse de bir adet kurabiyenin fiyatının 110 TL olması herkesi ikiye böldü.

Ünlü kurabiyenin maliyetini de sizler için hesaplamıştık;

Tüm bu kurabiye tartışmaları sürerken ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan'dan da bir tepki geldi.

Tüm bu kurabiye tartışmaları sürerken ünlü tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan'dan da bir tepki geldi.

Emrah Safa Gürkan, bir kruvasanın neden 455 TL olduğunu sorguladığı bir paylaşım yaptı.

Emrah Safa Gürkan, bir kruvasanın neden 455 TL olduğunu sorguladığı bir paylaşım yaptı.
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Muhtemelen yurt dışında 4 euroya yiyebileceğiniz bir kruvasan, ülkemizde 13 euro!

Muhtemelen yurt dışında 4 euroya yiyebileceğiniz bir kruvasan, ülkemizde 13 euro!
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Ünlü tarihçinin bu paylaşımını destekleyen yorumlar da gecikmedi;

Ünlü tarihçinin bu paylaşımını destekleyen yorumlar da gecikmedi;
twitter.com

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