Eyvah, Geliyorlar! Ani Misafir Baskınlarında Evi Hızlıca Toparlamanı Sağlayacak 10 Tüyo
Eyvah, Geliyorlar! Ani Misafir Baskınlarında Evi Hızlıca Toparlamanı Sağlayacak 10 Tüyo
Ani bir misafir gelmesi birçok kişi için panik yaratan bir durum. Hele ki eviniz dağınıksa! Bu şekilde misafir karşılamayı istemezsiniz değil mi? Sakın dert etmeyin, böyle durumlarla başa çıkmak için bu listede yer alan tüyoları deneyebilirsiniz.
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1. Görünür dağınıklığı ortadan kaldır!
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2. Mutfak lavabosunu parlat!
3. Yerleri hızlıca süpür!
4. Havluları yenile!
5. Hızlıca toz almayı unutma!
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bunların hiçbirine gerek yok. baskın ziyaret yapmaya kalkana bunun mümkün olmayacağını veya çok dağınık bir evle karşılaşacaklarını yakınlık derecene göre uy... Devamını Gör