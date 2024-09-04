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Eyvah, Geliyorlar! Ani Misafir Baskınlarında Evi Hızlıca Toparlamanı Sağlayacak 10 Tüyo

etiket Eyvah, Geliyorlar! Ani Misafir Baskınlarında Evi Hızlıca Toparlamanı Sağlayacak 10 Tüyo

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 12:31

Ani bir misafir gelmesi birçok kişi için panik yaratan bir durum. Hele ki eviniz dağınıksa! Bu şekilde misafir karşılamayı istemezsiniz değil mi? Sakın dert etmeyin, böyle durumlarla başa çıkmak için bu listede yer alan tüyoları deneyebilirsiniz.

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1. Görünür dağınıklığı ortadan kaldır!

Hızlı bir toparlama için ilk yapman gereken şey, göz önündeki dağınıklığı ortadan kaldırmak. Sehpanın üzerindeki dağınık dergiler, yerdeki oyuncaklar veya mutfak tezgahındaki gereksiz eşyalar… Hepsini toparlayıp gözden uzak bir yere koy! Böylece evin ilk bakışta derli toplu görünecek.

2. Mutfak lavabosunu parlat!

Misafirler geldiğinde mutfağın temiz görünmesi çok önemli. Burayı mutlaka temiz tutmalısın! Bulaşıkların lavaboda birikmesine izin verme! Bulaşıkları hızlıca makineye diz ve lavaboyu hızlıca parlat. Ufak bir tüyo; birkaç damla limon suyu ile lavabo hem temiz hem de ferah kokulu olacaktır.

3. Yerleri hızlıca süpür!

Misafirler gelmeden önce, eğer vaktin varsa evin genelinde hızlıca bir süpürme işlemi yap. Özellikle giriş, oturma odası ve mutfak gibi alanlarda hızlıca süpürme işlemi yapmak, misafirler geldiğinde evin çok daha temiz görünmesini sağlar.

4. Havluları yenile!

Banyo ve mutfak havluları misafirlerin en çok dikkat ettiği yerlerden biridir. Eski, ıslak havlular yerine temiz ve kuru havluları asarak banyonun ve mutfağın daha düzenli ve hijyenik görünmesini sağlayabilirsin.

5. Hızlıca toz almayı unutma!

Misafirler gelmeden önce hızlıca görünen yüzeylerin tozunu al. Özellikle sehpa, televizyon ünitesi ve raflar gibi yerlerdeki tozları almak, evinin daha temiz görünmesine yardımcı olacaktır. Eğer zamanın çok azsa, sadece en çok dikkat çekecek alanları temizlemen yeterli.

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6. Bir oda parfümü her şeyi çözer!

Evde ferah bir koku yaratmak, misafirlerin ilk izlenimi açısından çok önemlidir. Hızlıca bir oda parfümü sık veya doğal yöntemlerle bir narenciye kabuğunu limonla birlikte fırında hafifçe ısıtarak evine hoş bir koku yayılmasını sağla.

7. Salonun ortasını düzenle!

Misafirlerin bulunacağı alan salon olacağı için buranın derli toplu görünmesi oldukça önemli. Salonda kullanılan eşyaların düzenli olması, evin genel görüntüsünü olumlu etkiler. Özellikle sehpa üzerindeki eşyaları düzene sokarak ve minderleri düzgünce yerleştirerek salonu anında derli toplu gösterebilirsin.

8. Yüzey temizliği için çabuk davran!

Mutfağın tezgahı, banyonun lavabosu gibi sık kullanılan yüzeyleri hızlıca temizle. Yüzeylerdeki ve parkelerdeki leke ve kirler, misafirlerin hemen dikkatini çeker. Bu yüzden yüzeyleri hızlıca bir bezle silerek daha temiz bir görüntü elde edebilirsin.

9. Aydınlık bir ortam hazırla!

Parlak ve iyi aydınlatılmış bir ev, her zaman daha temiz görünür. Loş ışıklar, evin dağınıklığını veya kirli alanları daha fazla öne çıkarabilir. Bu yüzden misafirler gelmeden önce evdeki tüm ışıkları açarak ferah bir ortam yarat.

10. Kapı önünü düzenle!

Misafirlerin ilk göreceği yer, evinin girişi olacak. Kapı önündeki ayakkabıları düzenle, paspasın temiz olduğundan emin ol ve varsa bir çiçekle girişe hoş bir dokunuş kat. İlk izlenim önemlidir!

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Tehuti

bunların hiçbirine gerek yok. baskın ziyaret yapmaya kalkana bunun mümkün olmayacağını veya çok dağınık bir evle karşılaşacaklarını yakınlık derecene göre uy... Devamını Gör