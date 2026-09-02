Eylül Ayına Özel Test: Bu Ay Date Planın Nasıl Olmalı?
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Eylül ayına özel date planı bu testte. Güzel bir konser mi? Yoksa keyifli bir oyun mu? Ya da bambaşka bir etkinlik mi? Cevabı öğrenmek için hemen testi çöz, biz de sana etkileyici bir date planı önerelim!
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1. Senin için iyi bir ilişki demek ne demek?
2. Date gününün akşamında nasıl bir kıyafet tercih edersin?
3. Peki romantik bir akşam yemeği için o ideal mekanı seçer misin?
4. Birlikte zaman geçirirken aradığın en temel duygu hangisi?
5. Bir de buket seçer misin?
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6. Bir tartışma veya gerginlik sonrası aranızdaki buzları eritme tarzınız nasıl?
7. Birlikte bir akşam planı yaparken nasıl bir düşünerek ilerlersiniz?
8. Partnerinin seni bu buluşmada en çok hangi haliyle görmesi ya da hissetmesi hoşuna gider?
Unutulmaz bir etkinlik: ANYMA
Efsane bir akşam: Black Coffee
Aşk dolu bir akşam: Teoman
Romantik ve büyüleyici bir akşam: Bodyguard Müzikali
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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