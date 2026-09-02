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Eylül Ayına Özel Test: Bu Ay Date Planın Nasıl Olmalı?

etiket Eylül Ayına Özel Test: Bu Ay Date Planın Nasıl Olmalı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 20:01
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Eylül ayına özel date planı bu testte. Güzel bir konser mi? Yoksa keyifli bir oyun mu? Ya da bambaşka bir etkinlik mi? Cevabı öğrenmek için hemen testi çöz, biz de sana etkileyici bir date planı önerelim!

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1. Senin için iyi bir ilişki demek ne demek?

2. Date gününün akşamında nasıl bir kıyafet tercih edersin?

3. Peki romantik bir akşam yemeği için o ideal mekanı seçer misin?

4. Birlikte zaman geçirirken aradığın en temel duygu hangisi?

5. Bir de buket seçer misin?

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6. Bir tartışma veya gerginlik sonrası aranızdaki buzları eritme tarzınız nasıl?

7. Birlikte bir akşam planı yaparken nasıl bir düşünerek ilerlersiniz?

8. Partnerinin seni bu buluşmada en çok hangi haliyle görmesi ya da hissetmesi hoşuna gider?

Unutulmaz bir etkinlik: ANYMA

Unutulmaz bir etkinlik: ANYMA

İlişkiniz yüksek tempo, adrenaline ve ortak heyecanlara dayanıyor. İkiniz için de en ideal buluşma, sıradan bir akşam yerine teknoloji ve müziğin sınırları zorladığı devasa bir görsel şov olacak. Birlikte ritme kapılıp enerjinizi tavan yaptıracağınız bu gece, aranızdaki tutkuyu ve bağı fazlasıyla tazeleyecek. İşte tam da bu yüzden 12 Eylül'de Ataköy Marina'da düzenlenecek bu etkinliğe bilet almayı unutmayın!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsiniz!

Efsane bir akşam: Black Coffee

Efsane bir akşam: Black Coffee

Aranızda kalabalıkların ötesine geçen son derece derin, stil sahibi ve güçlü bir çekim var. Müziğin hipnotize edici ritimleri ve büyüleyici festival atmosferi eşliğinde bakışmak tam sizin tarzınız. Şehrin ritminden kopup afro-house ve elektronik müziğin efsane ismiyle gecenin akışına bırakılacağınız unutulmaz bir date sizi bekliyor.

25 Eylül'de Ataköy Marina'daki bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsiniz!

Aşk dolu bir akşam: Teoman

Aşk dolu bir akşam: Teoman

Sizin ilişkinizin en güzel yanı birlikte içten hisler paylaşabilmeniz, kasmadan anın tadını çıkarabilmeniz. İkonik rock ve pop şarkılarına Harbiye'nin büyülü atmosferinde avaz avaz eşlik edeceğiniz bu konser, aranızdaki romantizmi ve neşeyi katlayacak. Hem nostaljik hem de samimiyet odaklı harika bir akşam geçireceksiniz.

19 Eylül'de Harbiye'deki bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsiniz!

Romantik ve büyüleyici bir akşam: Bodyguard Müzikali

Romantik ve büyüleyici bir akşam: Bodyguard Müzikali

Siz özenli planları, estetiği, romantizmi ve ortak bir sanatsal deneyimi paylaşmayı seviyorsunuz. Şık bir akşam yemeğinin ardından dünya standartlarında canlı bir müzikal izlemek ilişkinizin vizyonuna çok yakışacak. Muhteşem vokal performansları ve sahnede devleşen şov üzerine gece boyu uzun uzun konuşacaksınız.

Eylül ayı boyunca Zorlu PSM'de düzenlenecek bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsiniz!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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