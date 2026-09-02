Eylül Ayına Özel Test: Bu Ay Date Planın Nasıl Olmalı?

İlişkiniz yüksek tempo, adrenaline ve ortak heyecanlara dayanıyor. İkiniz için de en ideal buluşma, sıradan bir akşam yerine teknoloji ve müziğin sınırları zorladığı devasa bir görsel şov olacak. Birlikte ritme kapılıp enerjinizi tavan yaptıracağınız bu gece, aranızdaki tutkuyu ve bağı fazlasıyla tazeleyecek. İşte tam da bu yüzden 12 Eylül'de Ataköy Marina'da düzenlenecek bu etkinliğe bilet almayı unutmayın!

Bu etkinliğin detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsiniz!