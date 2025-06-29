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Evliliğin "Kadınların Mutluluk Projesine" Dönüştüğü Görüşü Yeni Bir Tartışma Başlattı

Evliliğin "Kadınların Mutluluk Projesine" Dönüştüğü Görüşü Yeni Bir Tartışma Başlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 11:24

Kimilerine göre basit bir imza, kimilerine göre hayatın olmazsa olmazı. Evet, evlilikten bahsediyoruz. Günümüzde herkesin evliliğe olan bakış açısı değişti. Ortalama evlilik yaşının yükselmesiyle birlikte yeni neslin de evlilik hakkındaki düşünceleri değişiyor. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, evliliğin yalnızca kadınları mutlu etmek adına yapılan bir projeye dönüştüğünü söyledi. 

Gelin bakalım, yapılan yorumlar ne yönde?

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Evlilik sizce nedir?

Evlilik sizce nedir?

Sevdiğin kişiyle bir ömrü iyisiyle kötüsüyle paylaşmak için attığın bir adım mı, yoksa formalite gereği atılan basit bir imza mı? Günümüzde evliliğe karşı olan bakış açıları oldukça farklı. Kimisi evliliği kadınlar için bir yük olarak görüyor, kimisi de erkekler için. Haliyle evlilik hakkında yapılan tartışmalar da gündemimizden eksik olmuyor. 

Bu kez bir X kullanıcısı, günümüzdeki evliliklerin 'tek taraflı kadınların mutluluk projesine' dönüştüğünü söyledi.

İlgili paylaşım şu şekildeydi;

İlgili paylaşım şu şekildeydi;
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Kullanıcı, bir başka paylaşımında ise şöyle devam etti:

'Tarihin hiçbir döneminde evlilik bu kadar tek taraflı bir yüke dönüşmemişti. Bugün evlilik erkek için ağır bir sınav kadın için ise çoğu zaman taleplerin sıralandığı bir alana dönüştü. Daha başta erkek borçla başlıyor düğün kına, takı, ev eşyası bunlar tabi normal şeyler yani Ne varsa onun sırtında. Ama Ardından evlilik ise sadece kadının memnuniyetine göre şekilleniyor. Kadın mutluysa evlilik iyidir anlayışı, erkeği sadece veren ama değer görmeyen bir figüre çeviriyor. Kadının hakkı çokça konuşulurken, erkeğin yükü sessizce ağırlaşıyor. Ne hissettiği, ne istediği önemsenmiyor...'

Gelen yorumlardan bazıları, kadınları mutlu etmenin imkansız olduğu yönünde.

Gelen yorumlardan bazıları, kadınları mutlu etmenin imkansız olduğu yönünde.
twitter.com

"Kızın ve kız tarafının istekleri doğrultusunda işlerin yürüdüğünü gördüm."

"Kızın ve kız tarafının istekleri doğrultusunda işlerin yürüdüğünü gördüm."
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Peki başka ne yorumlar yapıldı?

Peki başka ne yorumlar yapıldı?
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Son söz elbette sizin!

Son söz elbette sizin!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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