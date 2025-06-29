Evliliğin "Kadınların Mutluluk Projesine" Dönüştüğü Görüşü Yeni Bir Tartışma Başlattı
Kimilerine göre basit bir imza, kimilerine göre hayatın olmazsa olmazı. Evet, evlilikten bahsediyoruz. Günümüzde herkesin evliliğe olan bakış açısı değişti. Ortalama evlilik yaşının yükselmesiyle birlikte yeni neslin de evlilik hakkındaki düşünceleri değişiyor. Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, evliliğin yalnızca kadınları mutlu etmek adına yapılan bir projeye dönüştüğünü söyledi.
Gelin bakalım, yapılan yorumlar ne yönde?
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Evlilik sizce nedir?
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İlgili paylaşım şu şekildeydi;
Gelen yorumlardan bazıları, kadınları mutlu etmenin imkansız olduğu yönünde.
"Kızın ve kız tarafının istekleri doğrultusunda işlerin yürüdüğünü gördüm."
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Peki başka ne yorumlar yapıldı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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