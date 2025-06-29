Evliliğin "Kadınların Mutluluk Projesine" Dönüştüğü Görüşü Yeni Bir Tartışma Başlattı

Sevdiğin kişiyle bir ömrü iyisiyle kötüsüyle paylaşmak için attığın bir adım mı, yoksa formalite gereği atılan basit bir imza mı? Günümüzde evliliğe karşı olan bakış açıları oldukça farklı. Kimisi evliliği kadınlar için bir yük olarak görüyor, kimisi de erkekler için. Haliyle evlilik hakkında yapılan tartışmalar da gündemimizden eksik olmuyor.

Bu kez bir X kullanıcısı, günümüzdeki evliliklerin 'tek taraflı kadınların mutluluk projesine' dönüştüğünü söyledi.