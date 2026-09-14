Evlenecek Gençlere Bin 191 Firma İndirim Yapıyor

Aile ve Gençlik Fonu çatısı altında yürütülen destek modeli, başladığı 2024 yılından bu yana katılımcı sayısını istikrarlı biçimde artırdı. Şu anda sisteme 1.147 yerel işletme, 44 ulusal ölçekli firma ve 22 sivil toplum kuruluşu ortak durumda; bu da toplam 1.191 kurumun evlenecek gençlere kapı araladığı anlamına geliyor.

Programa dahil olan işletmeler mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden düğün organizasyonuna kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Uygulanan indirim oranı işletmeden işletmeye farklılık gösterse de genel olarak yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişiyor; bazı mağazalar bu oranı mevcut kampanya fiyatlarının üzerine ekliyor.

İndirimden nasıl faydalanılır?

Avantajdan yararlanmak isteyen çiftlerin yapması gereken işlem oldukça basit: e-Devlet üzerinden kendilerine özel olarak tanımlanan indirim kodunu, anlaşmalı işletmede alışveriş sırasında ibraz etmeleri yeterli oluyor.