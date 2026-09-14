article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Evlenecek Gençlere Bin 191 Firma İndirim Yapıyor

Evlenecek Gençlere Bin 191 Firma İndirim Yapıyor

Düğün e-devlet Belediyeler
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.09.2026 - 17:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024'te hayata geçirdiği Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, aradan geçen sürede beklenenin çok üzerinde bir katılıma ulaştı. Projeye ortak olan firma sayısı 1.191'e çıkarken, 190 belediye de kendi bünyesinde ayrı kolaylıklar sunuyor. e-Devlet'ten alınan kişiye özel kodla yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen indirimlerden faydalanılabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bin 191 firma evlenecek gençlere indirim yapıyor.

Bin 191 firma evlenecek gençlere indirim yapıyor.

Aile ve Gençlik Fonu çatısı altında yürütülen destek modeli, başladığı 2024 yılından bu yana katılımcı sayısını istikrarlı biçimde artırdı. Şu anda sisteme 1.147 yerel işletme, 44 ulusal ölçekli firma ve 22 sivil toplum kuruluşu ortak durumda; bu da toplam 1.191 kurumun evlenecek gençlere kapı araladığı anlamına geliyor.

Programa dahil olan işletmeler mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden düğün organizasyonuna kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Uygulanan indirim oranı işletmeden işletmeye farklılık gösterse de genel olarak yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişiyor; bazı mağazalar bu oranı mevcut kampanya fiyatlarının üzerine ekliyor.

İndirimden nasıl faydalanılır?

Avantajdan yararlanmak isteyen çiftlerin yapması gereken işlem oldukça basit: e-Devlet üzerinden kendilerine özel olarak tanımlanan indirim kodunu, anlaşmalı işletmede alışveriş sırasında ibraz etmeleri yeterli oluyor.

Ücretsiz nikah, düğün Salonu ve çeyiz desteği.

Ücretsiz nikah, düğün Salonu ve çeyiz desteği.

Proje yalnızca özel sektörle sınırlı kalmıyor. Türkiye genelinde 190 belediye, kendi imkanlarıyla evlenecek çiftlere ayrı avantajlar tanıyor. Bu belediyelerin bir kısmı nikah işlemlerini tamamen ücretsiz hale getirirken bir kısmı düğün salonlarını bedelsiz olarak çiftlerin kullanımına açıyor, bir kısmı ise çeyiz yardımı adı altında doğrudan maddi destek sağlıyor.

Bakanlığın açıkladığı rakamlara göre özel firmalar, sivil toplum kuruluşları ve belediyeler bir araya geldiğinde projeye destek veren kurum sayısı toplamda 1.403'e ulaşıyor. 

Evleneceklere indirim yapan firmalar nasıl öğrenilir?

Katılımcı işletmelerin güncel listesine ve başvuru koşullarına ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor; indirim kodunun tanımlanması da yine e-Devlet girişiyle birlikte bu sistem üzerinden tamamlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın