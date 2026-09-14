Evlenecek Gençlere Bin 191 Firma İndirim Yapıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024'te hayata geçirdiği Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi, aradan geçen sürede beklenenin çok üzerinde bir katılıma ulaştı. Projeye ortak olan firma sayısı 1.191'e çıkarken, 190 belediye de kendi bünyesinde ayrı kolaylıklar sunuyor. e-Devlet'ten alınan kişiye özel kodla yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen indirimlerden faydalanılabiliyor.
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Bin 191 firma evlenecek gençlere indirim yapıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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