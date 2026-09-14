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Türkiye Şehirler Kiti: Hangi Şehrin Zengini Nasıl Yaşıyor?

Türkiye Şehirler Kiti: Hangi Şehrin Zengini Nasıl Yaşıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.09.2026 - 17:43
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Arada istisnalar olsa da her şehrin kendine ait bir havası, bir adabı ve en önemlisi kendine has bir 'zenginlik' tanımı var. Türkiye'nin dört bir yanından farklı zenginlik fenotiplerini mercek altına aldık. Şehrin dokusundan, yerel geleneklerden ve ekonomik güçten beslenen bu karakterler; giyim kuşamlarından bindikleri arabalara, tuttukları takımlardan tercih ettikleri yaşam tarzına kadar tam manasıyla ikonik birer figür.

İşte Türkiye’nin yöresel zengin haritasını çıkaran o eğlenceli ve tespit dolu Türkiye Şehirler Kiti serimiz!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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