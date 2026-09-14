Türkiye Şehirler Kiti: Hangi Şehrin Zengini Nasıl Yaşıyor?

Arada istisnalar olsa da her şehrin kendine ait bir havası, bir adabı ve en önemlisi kendine has bir 'zenginlik' tanımı var. Türkiye'nin dört bir yanından farklı zenginlik fenotiplerini mercek altına aldık. Şehrin dokusundan, yerel geleneklerden ve ekonomik güçten beslenen bu karakterler; giyim kuşamlarından bindikleri arabalara, tuttukları takımlardan tercih ettikleri yaşam tarzına kadar tam manasıyla ikonik birer figür.

İşte Türkiye’nin yöresel zengin haritasını çıkaran o eğlenceli ve tespit dolu Türkiye Şehirler Kiti serimiz!